La coopération technologique appelée à devenir l’un des piliers des relations Vietnam-Singapour

Le secrétaire général du Parti communiste et président vietnamien, Tô Lâm s'exprime au Forum de connexion technologique Vietnam-Singapour, placé sous le thème : « Du partenariat stratégique aux plateformes industrielles, d’innovation et de développement durable de nouvelle génération ». Photo : VNA

Dans le cadre de sa visite d’État à Singapour, le secrétaire général du Parti communiste et président vietnamien, Tô Lâm, a assisté le 29 mai au Forum de connexion technologique Vietnam-Singapour, placé sous le thème : « Du partenariat stratégique aux plateformes industrielles, d’innovation et de développement durable de nouvelle génération ». Dans le cadre de sa visite d’État à Singapour, le secrétaire général du Parti communiste et président vietnamien, Tô Lâm, a assisté le 29 mai au Forum de connexion technologique Vietnam-Singapour, placé sous le thème : « Du partenariat stratégique aux plateformes industrielles, d’innovation et de développement durable de nouvelle génération ».

L’événement a réuni de hauts dirigeants, des responsables de ministères, des universitaires, des représentants d’instituts de recherche ainsi que de nombreuses entreprises des deux pays.

S’exprimant lors du forum, le ministre vietnamien des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quan, a souligné que les deux nations ont érigé la science, la technologie et l’innovation en piliers de leur Partenariat stratégique global en privilégiant le modèle de connexion État-Entreprise-Chercheur pour lier recherche et application.



Selon le ministre, ce forum renforce les écosystèmes d’innovation bilatéraux, notamment dans les technologies stratégiques, et favorise une coopération accrue entre les milieux académiques et économiques. L’accent est mis sur le développement de ressources humaines de haute qualité pour l’économie numérique et sur la facilitation de l’intégration des startups technologiques dans les chaînes de valeur mondiales.



De son côté, le Dr Tan See Leng, ministre singapourien de la Main-d'œuvre et aussi chargé de l'Énergie et des Sciences et Technologies, a rappelé la solidité de ce partenariat tout en appelant à une évolution constante face aux mutations globales. Il a identifié trois domaines de collaboration prioritaires : la manufacture de pointe intelligente et durable, l’écosystème des startups et les échanges de talents internationaux.

Dans son discours d’orientation stratégique sur les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique entre les deux pays, Tô Lâm a affirmé que le monde entre dans une phase de transformation profonde où l’innovation détermine la compétitivité nationale. Il a souligné que la maîtrise des technologies telles que l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs, les mégadonnées, les biotechnologies et les énergies propres est indispensable pour façonner l’avenir.



À cette occasion, Tô Lâm et les hauts dirigeants des deux pays ont assisté à l’échange de documents de coopération. Photo : VNA

Pour le Vietnam, la résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique définit la science et la technologie comme le moteur central du développement. Le pays s’efforce de perfectionner ses institutions et de dynamiser son écosystème d’innovation. Il a précisé que l’autosuffisance technologique ne signifie pas l’isolement, mais repose sur une coopération ouverte et le partage des connaissances.



Qualifiant Singapour de centre technologique et financier de premier plan en Asie, Tô Lâm a mis en exergue la complémentarité stratégique des deux économies : Singapour excelle dans la recherche et développement (R&D), la gestion technologique et la finance, tandis que le Vietnam dispose d’une main-d’œuvre jeune, d’un vaste marché et d’une transition numérique rapide.

Les parcs industriels Vietnam–Singapour (VSIP) constituent à cet égard un espace majeur de coopération dans les domaines de la fabrication et de la logistique intelligentes. Il a préconisé de promouvoir les connexions en projets concrets. L’esprit de « Tech Connect » (connexion technologique) ne doit pas se limiter à un forum, mais viser à instaurer un nouveau modèle de coopération où l’État joue un rôle de facilitateur, tandis que des scientifiques de pointe et des entreprises leaders participent à des projets conjoints de recherche, de développement et de production.

À partir d’un modèle tripartite national, il convient d’évoluer progressivement vers un modèle tripartite binational afin de construire un réseau de coopération transfrontalière entre les entreprises, les universités, les instituts de recherche et les centres d’innovation du Vietnam et de Singapour.



Le dirigeant vietnamien a insisté sur l’ambition commune de co-développer les capacités technologiques et de créer des valeurs intégrées aux chaînes mondiales. Il a appelé à renforcer les projets dans l’IA, les semi-conducteurs, la cybersécurité et les énergies propres, tout en favorisant la création de laboratoires conjoints et de centres de R&D interconnectés. Il s’est dit convaincu qu’avec une confiance politique solide, la coopération technologique deviendra une base fondamentale des relations bilatérales.

​À cette occasion, Tô Lâm et les hauts dirigeants des deux pays ont assisté à l’échange de documents de coopération couvrant les hautes technologies, l’IA, la transformation numérique, les semi-conducteurs, la santé, les startups, la finance, l’éducation, la formation, le développement des ressources humaines, la finance numérique, le commerce et les services.-VNA/VI