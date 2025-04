La visite du président vietnamien Tran Thanh Man en Arménie revêt une grande importance pour les relations bilatérales, a affirmé l'ambassadeur d'Arménie au Vietnam, Suren Baghdasaryan, dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information.

Il s’agit d’un symbole du renforcement des relations diplomatiques et de la coopération politique et économique entre les deux pays.

Au cours des 30 dernières années, le Vietnam et l’Arménie ont continuellement promu une coopération efficace aux niveaux bilatéral comme multilatéral.

En termes de relations diplomatiques, les deux pays entretiennent des relations d’amitié et de coopération, échangent des visites et favorisent leur coopération dans les forums internationaux, tels que les Nations Unies.

En ce qui concerne la coopération économique, les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays ont progressivement augmenté. Le Vietnam a connu des exportations croissantes vers l'Arménie, notamment des articles tels que l'électronique, les textiles et les produits agricoles. L’Arménie a également exprimé son intérêt pour l’expansion des relations commerciales avec le Vietnam, en particulier dans les domaines de la technologie et de l’agriculture.

D’autres domaines présentant un potentiel de coopération future sont le commerce, la haute technologie et l’investissement. Les deux pays pourraient explorer de nouveaux domaines de coopération économique, notamment la technologie, les énergies renouvelables et l’agriculture. La situation stratégique de l’Arménie dans la région du Caucase du Sud offre au Vietnam un accès à de nouveaux marchés.

Dans le domaine des échanges culturels et éducatifs, les deux pays ont le potentiel de renforcer davantage les liens entre les deux peuples à travers des partenariats éducatifs, la promotion du tourisme et la diplomatie culturelle.

La coopération parlementaire joue un rôle important dans les relations Vietnam-Arménie, a affirmé l’ambassadeur.

Les deux parties ont signé un accord officiel de coopération entre les deux Assemblées nationales dans le cadre de la visite officielle en Arménie du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, pour établir un cadre juridique pour la coopération bilatérale.

Les deux organes législatifs prévoient de continuer à promouvoir la confiance mutuelle, la compréhension mutuelle et le développement institutionnel par le biais d’échanges législatifs. En outre, les deux parties visent à faciliter une coopération plus large dans les domaines économique, commercial et éducatif, en veillant à ce que la participation de l’Assemblée nationale contribue au renforcement global des relations Arménie-Vietnam. - VNA/VI