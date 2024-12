La coopération entre le Vietnam et NVIDIA marque une percée stratégique dans l'IA et les technologies de pointe

Le géant américain des semi-conducteurs NVIDIA créera un centre de recherche et développement en intelligence artificielle (Vietnam research and development center- VRDV) et un centre de données sur l'IA au Vietnam, a annoncé le Centre national d'innovation (NIC).

Cette coopération résulte d'un accord signé entre le gouvernement vietnamien et NVIDIA lors de la deuxième visite au Vietnam de Jensen Huang, fondateur et président-directeur général du groupe NVIDIA.

L'accord a été signé par le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, représentant du gouvernement vietnamien, et Jay Puri, vice-président exécutif des opérations mondiales de NVIDIA.

S'adressant à la presse, Nguyen Chi Dung a estimé que la coopération avec NVIDIA revêtait une signification importante, affirmant le potentiel et la position du Vietnam en matière de recherche et de développement dans les domaines de haute technologie, notamment l'IA. Il a précisé que cet accord démontre également la détermination du gouvernement vietnamien à rattraper son retard et à progresser dans le domaine de l'IA, l'une des industries technologiques connaissant de nombreuses évolutions révolutionnaires actuellement, a-t-il indiqué.

Selon Nguyen Chi Dung, la construction d'un centre de recherche et de développement en IA de niveau mondial, investi et exploité par une société technologique de premier plan comme NVIDIA, est nécessaire et constitue une prémisse importante pour le développement de l'écosystème de l'IA du Vietnam, favorisant ainsi la R&D (recherche et de développement) et l'application des technologies avancées d'IA.

Le centre attirera de nombreux talents, ainsi que des ingénieurs spécialisés en haute technologie et en IA, qui viendront travailler au Vietnam, créant ainsi une base solide pour accéder aux vastes ressources de NVIDIA. NVIDIA investira également dans des programmes de stages et de bourses pour former de nouveaux talents vietnamiens dans le domaine de l'IA et d'autres technologies de pointe, a-t-il ajouté.

S'adressant au journal Lao Dong (Travail), le professeur agrégé Dr. Nguyen Thuong Lang, expert en économie, a apprécié les opportunités et l'importance du développement de la coopération entre le Vietnam et NVIDIA dans la création de deux centres d'IA au Vietnam. Ceci est considéré comme une étape importante dans le processus de transformation de la structure économique du Vietnam vers le développement de la haute technologie et l'amélioration de la compétitivité nationale.

Cette coopération affirme que le Vietnam est une destination fiable pour les investisseurs étrangers, tout en illustrant la détermination du Vietnam à innover sa structure économique et à développer une main-d'œuvre de haute qualité, a-t-il conclu. -VNA/VI