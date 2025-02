La coopération en matière de défense reste un point positif dans les liens Vietnam-Canada

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a rencontré jeudi 20 février la vice-ministre canadienne de la Défense, Stefanie Beck, qui est à Hanoi pour coprésider le 3ᵉ Dialogue sur la politique de défense Vietnam - Canada.

Affirmant que la coopération en matière de défense demeure un point positif dans les relations bilatérales, Lê Thi Thu Hang a remercié le Canada pour son soutien au Vietnam dans les missions de maintien de la paix de l’ONU.

Selon la vice-ministre vietnamienne, pour que le partenariat global entre le Vietnam et le Canada continue de se développer de manière plus stable et plus pratique, les deux parties devraient promouvoir l’échange de délégations à tous les niveaux, afin de porter les relations bilatérales à un nouveau niveau, conformément à la dynamique de développement actuelle et dans l’intérêt des deux peuples.

De son côté, Stefanie Beck a déclaré que son pays valorise toujours le rôle et la position du Vietnam dans la région et attache donc de l’importance au développement des relations avec Hanoi, notamment dans le processus de mise en œuvre de la Stratégie du Canada pour l’Indo-Pacifique.

Les deux parties devraient continuer à promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux et dans tous les secteurs, a-t-elle déclaré, indiquant que le Canada continuerait à coordonner étroitement ses efforts avec le Vietnam pour développer fermement le partenariat global bilatéral.

Au cours de la rencontre, les deux responsables ont exprimé leur satisfaction quant au développement positif des relations bilatérales dans tous les domaines. Parmi eux, la valeur du commerce bilatéral a continué de croître fortement, atteignant 7,25 milliards de dollars en 2024. La coopération en matière d’éducation et les échanges populaires continuent de se développer, avec plus de 20.000 jeunes Vietnamiens étudiant au Canada.

Les deux parties ont également discuté d’un certain nombre de questions internationales et régionales d’intérêt commun, notamment la question de la Mer Orientale, et ont convenu de poursuivre une coopération étroite dans les forums multilatéraux tels que les Nations Unies, l’APEC, l’ASEAN et la Francophonie. - VNA/VI