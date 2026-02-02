La coopération économique et commercial, pilier du partenariat stratégique global Vietnam - UE

L’élévation des relations entre le Vietnam et l’Union européenne (UE) au rang de partenariat stratégique global marque une étape majeure dans leur coopération bilatérale. Dans ce cadre, l’économie, le commerce et l’investissement sont définis comme des piliers centraux de cette nouvelle phase de partenariat.

Le fondement de ce rapprochement repose sur une convergence des intérêts économiques et des visions de développement à long terme. Les deux parties s’engagent à appliquer pleinement l’Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA). Face à l’instabilité du commerce mondial, cet accord dépasse le simple cadre commercial pour devenir un instrument garantissant un environnement économique stable et prévisible.

S’exprimant auprès de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le professeur Nguyen Van Phu, de l’Université Paris Nanterre, a souligné que l’un des facteurs clés de l’intensification des relations économiques entre le Vietnam et l’UE réside dans la volonté, notamment du côté vietnamien, de réduire la dépendance vis-à-vis du marché américain.

Selon lui, la diversification des partenaires commerciaux et d’investissement reflète un choix stratégique visant à répartir les risques face aux chocs politiques potentiels et aux tensions commerciales internationales.

Parallèlement, l’UE développe activement son réseau de relations économiques avec des partenaires situés en dehors des États-Unis, de l’Asie aux Amériques, afin de sécuriser les chaînes d’approvisionnement et de préserver la compétitivité de son économie.

Le professeur Nguyen Van Phu a estimé que les relations économiques entre le Vietnam et l’UE s’étendent désormais à des secteurs stratégiques tels que l’énergie, les matières premières, les technologies de pointe, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA), la transformation numérique et la restructuration des chaînes d’approvisionnement.

L’UE accompagne également le Vietnam dans son processus de modernisation afin de répondre aux nouvelles exigences commerciales européennes en matière de durabilité, de responsabilité et de transition verte.

Pour maximiser les retombées de ce partenariat, le professeur Nguyen Van Phu a appelé le Vietnam à poursuivre des réformes institutionnelles approfondies et cohérentes. Il a précisé que l’accès au marché européen requiert le respect strict des normes relatives à la sécurité, à la qualité, à l’origine des produits, ainsi que des mécanismes de régulation des émissions de carbone, notamment le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM), sans oublier les standards liés au travail, à l’égalité des sexes et au développement durable.

Par ailleurs, la mise en place d’un marché financier transparent est jugée essentielle pour attirer les capitaux européens. Les investisseurs de l’UE accordent une importance particulière au respect de l’État de droit, à la protection des droits de propriété et à la stabilité des politiques publiques. Le développement de la finance verte, à travers les obligations et crédits verts, ainsi que le renforcement de la lutte contre le blanchiment d’argent, constituent également des conditions clés pour une intégration durable du Vietnam dans le système financier mondial.

En définitive, le nouveau statut de partenariat stratégique global ouvre une nouvelle ère de coopération. La capacité du Vietnam à s’adapter aux attentes de ses partenaires européens déterminera la profondeur et la durabilité de cette coopération, a conclu l’expert.- VNA/VI