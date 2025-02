La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la cybercriminalité sera signée au Vietnam en 2025

La Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre dernier, sera signée en 2025 lors d'une cérémonie officielle à Hanoï, a annoncé le 6 février l’ambassadeur Vu Le Thai Hoang, représentant permanent du Vietnam auprès des Nations Unies, lors d’une consultation d’information sur cette convention et sa mise en œuvre, tenu le 6 février à Vienne (Autriche).

Selon le diplomate, la signature de la convention contribue non seulement à promouvoir le rôle du Vietnam au sein de la communauté internationale mais à favoriser la coopération mondiale, en particulier dans la région Asie-Pacifique où la cybercriminalité est en augmentation.

Soulignant le ferme engagement du Vietnam dans la lutte contre la cybercriminalité, l'ambassadeur Vu Le Thai Hoang a affirmé que le gouvernement vietnamien considérait toujours la lutte contre la cybercriminalité comme l'une des priorités de la politique de sécurité nationale. Le Vietnam a également participé activement au processus de négociation de la Convention.

Le Vietnam travaille activement en coordination avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour préparer les infrastructures et la logistique à Hanoï pour que la cérémonie de signature puisse se dérouler sans heurts et en toute sécurité, a-t-il ajouté. -VNA/VI