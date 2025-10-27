La Convention de Hanoï : un événement suscitant un vif intérêt de la communauté internationale

Le 26 octobre après-midi, au Centre national des conférences, le ministère de la Sécurité publique et le ministère des Affaires étrangères du Vietnam ont conjointement organisé une conférence de presse internationale afin de présenter les résultats de la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, dite Convention de Hanoï. L’événement a attiré un grand nombre de médias vietnamiens et étrangers.

Selon le vice-ministre de la Sécurité publique, Pham The Tung, la cérémonie a réuni plus de 2.500 délégués représentant 110 pays et 150 organisations internationales, régionales et le secteur privé, ainsi que plus de 50 agences d’études — un chiffre largement supérieur aux prévisions. Au total, 72 pays ont signé la Convention, dont 64 lors de la session plénière. Les Nations Unies estiment qu’il s’agit de l’une des plus grandes cérémonies d’ouverture à la signature d’une convention au cours des dix dernières années.

La couverture médiatique a été particulièrement large, avec 400 journalistes issus de 180 organes de presse, ainsi qu’une retransmission en direct sur la Web TV de l’ONU dans les six langues officielles, assurant une diffusion mondiale.

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, a souligné que la signature de 72 pays constitue une étape cruciale pour l’entrée en vigueur de la Convention, qui nécessite la ratification d’au moins 40 États. Cet élan représente un progrès majeur vers un mécanisme mondial de coopération dans la lutte contre la cybercriminalité.

Les délégués étrangers ont salué l’organisation professionnelle et la sécurité exemplaire de l’événement, illustrant l’hospitalité et le sens des responsabilités du Vietnam.

Le succès de la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention de Hanoï confirme la position croissante du pays sur la scène internationale, qui ne se limite plus à participer aux forums multilatéraux, mais joue désormais un rôle moteur dans la gouvernance numérique mondiale et la coopération technologique. – VNA/VI