La Convention de Hanoï, symbole vivant de solidarité et de primauté du droit, selon le président Luong Cuong

L'événement a été coprésidé par le président vietnamien Luong Cuong et le secrétaire général des Nations Unies António Guterres, en présence de hauts dirigeants vietnamiens, de représentants d'environ 110 pays et de nombreuses organisations internationales, dont 60 États signataires.

Initiée par les Nations Unies en 2019, la Convention répond à la nécessité urgente d'un cadre juridique complet pour faire face aux défis mondiaux liés à la sécurité non traditionnelle, au changement climatique et au développement durable. Adopté par consensus à l'Assemblée générale de l'ONU le 24 décembre 2024, le texte comprend neuf chapitres et 71 articles, établissant une approche globale pour prévenir et combattre la cybercriminalité tout en garantissant le respect des droits de l'homme et en renforçant la coopération internationale.

Dans son discours d'ouverture, le président Luong Cuong a souligné la portée historique de cet événement, marquant "le début d'une ère de coopération mondiale dans le cyberespace". Selon lui, la Convention ne représente pas seulement un instrument juridique international, mais aussi "la vitalité du multilatéralisme, où les nations surmontent leurs différences pour assumer ensemble leurs responsabilités en faveur de la paix, de la sécurité et du développement".

Le chef de l'État a insisté sur le fait que la cérémonie de signature illustre "l'esprit de solidarité internationale et l'engagement commun pour un cyberespace sûr, éthique et durable".

Il a rappelé que, dans un monde où chaque donnée et chaque interaction numérique peuvent influencer la sécurité et l'économie mondiales, le cyberespace est à la fois un moteur de développement et un nouveau front pour la sécurité globale.

Face à la montée rapide de la cybercriminalité, devenue une menace directe pour la sécurité et le bien-être des citoyens, la Convention de Hanoï un instrument multilatéral mondial de lutte contre la cybercriminalité – incarne de manière éloquente l'esprit de solidarité et le respect du droit, tout en illustrant la vitalité du multilatéralisme et le rôle central des Nations unies.

La Convention de Hanoï transmet trois messages essentiels : affirmer l'engagement en faveur d'un ordre numérique fondé sur le droit international et garantissant la sécurité du cyberespace ; promouvoir la solidarité et l'entraide entre les nations ; et rappeler que le but ultime de tous les efforts est de placer l'être humain au centre, afin que la technologie serve la vie, favorise un développement offrant des opportunités à tous et ne laisse personne à l'écart du processus de numérisation mondiale.

Le président Luong Cuong a affirmé que ces principes reflètent pleinement la ligne que le Vietnam poursuit dans son intégration internationale : un État de droit, une coopération ouverte et un développement centré sur l'humain. Il a enfin appelé les États membres à ratifier rapidement la Convention de Hanoï, afin d'instaurer un ordre numérique mondial juste, inclusif et fondé sur le droit.

Le secrétaire général des Nations unies António Guterres s'exprime. Photo: VNA

S'exprimant lors de la cérémonie, le secrétaire général des Nations unies António Guterres a exprimé son honneur de participer à cet événement historique et a remercié le Vietnam pour son rôle de pionnier, son esprit de coopération et sa capacité d'organisation de portée internationale. Il a salué Hanoï comme une ville incarnant l'esprit de l'ère numérique – innovante, dynamique et connectée.

Soulignant que l'humanité traverse une période de transformation technologique sans précédent, avec des avancées rapprochant le monde tout en faisant naître de nouveaux risques, António Guterres a qualifié la Convention de Hanoï de premier traité mondial de justice pénale depuis plus de vingt ans, offrant un cadre juridique commun pour lutter contre la cybercriminalité. Il a appelé les États à ratifier rapidement la Convention et à traduire leurs engagements en actions concrètes, tout en affirmant que l'ONU, à travers l'ONUDC et le Bureau des affaires juridiques (OLA), accompagnera les pays dans le renforcement des capacités et la coopération internationale.

Le secrétaire général a souligné que la signature de cette Convention pose les bases d'un cyberespace sûr, respectueux des droits humains et au service de la paix, de la sécurité et de la prospérité pour tous.

La directrice exécutive de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Ghada Waly. Photo: VNA

Pour sa part, la directrice exécutive de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Ghada Waly, a salué l'adoption et la signature de la Convention comme une étape historique après cinq années de négociations ardues, remerciant le Vietnam pour son rôle moteur dans le rassemblement de la communauté internationale face à la cybercriminalité mondiale.

Elle a noté qu'une nouvelle ère de cybercriminalité émerge, marquée par l'essor de l'intelligence artificielle, des crypto-monnaies et des technologies numériques, rendant les menaces plus sophistiquées et transfrontalières. La Convention de Hanoï, a-t-elle souligné, établit un cadre juridique mondial unifiant les normes, facilitant l'échange de preuves électroniques et la coopération judiciaire tout en protégeant les droits fondamentaux.

Ghada Waly a exhorté les pays à ratifier rapidement la Convention et à investir dans le renforcement des capacités et la coopération internationale, notamment en appui aux pays en développement, affirmant que l'ONUDC restera un partenaire engagé pour un cyberespace plus sûr, humain et prospère.

Le ministre vietnamien de la Sécurité publique, Luong Tam Quang, a signé la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité. Photo: VNA

À l'issue de la séance d'ouverture, le président Luong Cuong, le secrétaire général des Nations unies António Guterres et les délégués ont assisté à la cérémonie officielle de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, présidée par l'OLA. -VNA/VI