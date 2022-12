La conservation de la culture cham à Thua Thiên-Huê au menu d’un colloque

Les solutions pour préserver et promouvoir les valeurs culturelles cham à Thua Thiên-Huê (Centre) ont fait l’objet d’un colloque scientifique qui s’est tenu récemment dans la province du Centre.

Vue du colloque scientifique sur la conservation de la culture cham à Thua Thiên-Huê. Photo: VNA

Les participants ont également discuté de questions liées à la culture cham - un facteur important dans l’identité culturelle de Huê et les valeurs typiques de la culture cham dans l’histoire.

Phan Tiên Dung, président de l’Association des sciences historiques de Thua Thiên-Huê, a déclaré qu’actuellement, les vestiges de l’ère du Champa dans la province datent de milliers d’années, dévastés par les outrages du temps et des guerres. Par conséquent, il est nécessaire de prioriser les ressources pour préserver les vestiges.



Phan Thanh Hai, directeur du Département provincial de la culture et des sports, a souligné la nécessité de numériser et de bien préserver les documents et les objets pour promouvoir les valeurs du patrimoine culturel du Champa. Les localités devraient faire des plans pour protéger les artefacts, a-t-il dit.

Thua Thiên-Huê attend des investissements du gouvernement pour construire un musée cham, ou un centre dédié à la culture cham pour promouvoir le développement du tourisme et des services autour de ces monuments culturels.



Thua Thiên-Huê fit partie du royaume de Champa entre le début du IIe siècle et le début du XIVe siècle (près de 12 siècles), qui forma un patrimoine culturel massif. À partir de 1306, les régions d’O et Ly ont été rattachées au territoire du Dai Viêt.



La présence des Vietnamiens dans la région a créé la prémisse pour que la culture de Dai Viet exerce une influence plus forte vers le Sud. Lorsque les Vietnamiens sont venus vivre et s'installer dans la nouvelle terre, ils avaient un style de vie et un comportement intelligent, respectant, héritant et promouvant les réalisations culturelles laissées par les habitants du Champa.