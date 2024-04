La connectivité aérienne, facteur clé pour mettre à profit le potentiel du tourisme dans le delta du Mékong

Malgré le potentiel touristique florissant du delta du Mékong, les limitations de la connectivité aérienne entravent son développement. Avec seulement quelques compagnies aériennes desservant l’aéroport de Cân Tho, principale porte d’entrée de la région, les experts soulignent l’urgence d’augmenter les vols directs reliant le delta du Mékong au reste du Vietnam et aux pays étrangers.

L'aéroport international de Cân Tho. Photo: vietnamairport.vn



En 2023, le delta du Mékong a accueilli près de 45 millions de visiteurs, enregistrant une augmentation de 20,4% par rapport à 2022, dont plus de 1,8 million de visiteurs internationaux. Les recettes touristiques ont atteint près de 46.000 milliards de dongs (1,8 milliard de dollars), soit une hausse de 42,6% par rapport à 2022. Malgré ces chiffres encourageants, Lê Dinh Minh Thy, directrice de la succursale de l’agence de voyage Vietravel à Cân Tho, indique que la faible connectivité aérienne demeure l’un des obstacles qui empêchent le secteur touristique de la région de se développer pleinement. Actuellement, la capacité de transport de passagers à l’aéroport international de Cân Tho est nettement inférieure à celle d’avant la pandémie de Covid-19, en particulier pour les vols intérieurs.

"Seules quatre lignes aériennes desservent actuellement l’aéroport de Cân Tho, contre 11 auparavant. Cette limitation entrave la connectivité des circuits touristiques et l’arrivée des visiteurs dans le delta du Mékong. Si la région souhaite stimuler son tourisme, elle doit rétablir les lignes aériennes desservant la ville de Cân Tho, en intensifiant sa coopération avec les compagnies aériennes", souligne-t-elle.

Par ailleurs, l’aéroport international de Phu Quôc a également réduit le nombre de vols intérieurs, tandis que l’aéroport de Cà Mau voit sa capacité opérationnelle réduite en raison du manque de pistes d’atterrissage et de décollage des avions.

Trân Viêt Phuong, président de l'Association du tourisme du delta du Mékong. Photo: dangcongsan.vn

Trân Viêt Phuong, président de l’Association du tourisme du delta du Mékong, constate que le sous-développement du transport aérien a considérablement affecté l’attraction touristique de la région. De plus, les liaisons terrestres et maritimes demeurent insatisfaisantes. Il est donc impératif, selon lui, de renforcer la connectivité des infrastructures de transport pour stimuler le développement du tourisme.

"Récemment, Hô Chi Minh-Ville et les localités du delta du Mékong ont signé un accord de coopération touristique. Cependant, à mon avis, la création d’un comité de coordination serait plus efficace. En ce qui concerne l’investissement dans les infrastructures touristiques, il faut diversifier les sources de financement pour favoriser le développement à long terme", constate-t-il.

La finalisation des autoroutes et l’augmentation des vols directs reliant le delta du Mékong au reste du pays et à l’étranger sont considérées comme des solutions clés pour stimuler le tourisme de la région. Ainsi, en début d’année, l’Association du tourisme du delta du Mékong a demandé au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de coopérer avec le ministère des Transports pour mettre en œuvre ces mesures.

Parallèlement au renforcement de la connectivité aérienne, les localités du delta du Mékong se concentrent sur l’exploitation de leurs atouts spécifiques dans le but de créer des circuits uniques, leur permettant d’éviter une concurrence inutile sur le marché. D’après Nguyên Thuc Hiên, vice-président du Comité populaire de Cân Tho, sa ville coopère avec plus de 20 provinces et villes à travers le pays pour développer de nouveaux circuits touristiques attractifs.

“Cân Tho met l’accent sur le développement de produits touristiques diversifiés et de qualité, répondant aux besoins spécifiques de chaque groupe cible. Nous avons mis en place des modèles pilotes pour le tourisme écologique et rural”, indique-t-il.

Cao Thi Ngoc Lan, vice-présidente permanente de l’Association du tourisme du Vietnam, estime que les solutions proposées par les localités du delta du Mékong sont appropriées, mais que pour une reprise rapide et un développement durable du secteur, une coordination étroite entre les collectivités locales et les acteurs du tourisme, dont les compagnies aériennes, est essentielle pour créer une synergie globale. – VNA/VI