La confiance des investisseurs étrangers au Vietnam continue de se renforcer

Photo: VNA

Bien que les flux de fonds d’investissement dans le monde aient tendance à ralentir en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19 et des fluctuations géopolitiques mondiales, la confiance des investisseurs dans le Vietnam continue de se renforcer.

Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, le Vietnam a attiré près de 15,2 milliards de dollars d’investissement direct étranger (IDE) en premier semestre de l'année, en hausse de 13,1% en glissement annuel. Les capitaux nouvellement enregistrés ont augmenté de 46,9% et les fonds décaissés, de 8,2%. Cette année, l’IDE au Vietnam devrait atteindre 39-40 milliards de dollars.

De plus, les IDE au Vietnam s’améliore en termes de volume comme qualité. Depuis le début de l’année, de nombreux projets de production de semi-conducteurs, d’énergie, de production électronique et d’autres produits à haute valeur ajoutée…au Vietnam se sont vus attribuer la licence d’investissement ou ont bénéficié d’investissements additionnels.

Le Vietnam dispose également des avantages pour attirer plus d’investissements dans les secteurs industriels pionniers comme la production de semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et l’hydrogène.

La confiance des investisseurs de plus en plus renforcée s’explique par la position du Vietnam de plus en plus consolidée dans les stratégies de diversification des chaînes d’approvisionnement des producteurs multinationaux, la relance positive de l’économie vietnamienne et la stabilité de sa macroéconomie.

Le gouvernement vietnamien s'efforce également d'améliorer son environnement d’investissement et d’affaires, en créant des conditions favorables aux investisseurs étrangers dans un esprit "gagnant-gagnant".

Le potentiel et les opportunités sont énormes. La confiance est toujours consolidée. Mais dans le contexte d'une concurrence de plus en plus féroce, pour attirer les investissements et des projets de haute technologie, le Vietnam doit continuer à éliminer les goulots d'étranglement, à améliorer la qualité de son main-d’œuvre, à moderniser les infrastructures matérielles et énergétiques, tout en poursuivant la réforme et la simplification des procédures d'investissement.

Il est aussi important de favoriser l’effet d'entraînement du secteur d’IDE sur le secteur national, favorisant ainsi le transfert de technologie et l’intégration des entreprises vietnamiennes à la chaîne d'approvisionnement mondiale. -VNA