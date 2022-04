La compétition internationale de parapente Putaleng XC Open s’ouvre à Lai Chau

La 3e édition de Putaleng XC Open, compétition internationale de parapente de cross-country au Vietnam, a débuté le 14 avril dans le village de Si Thau Chai, district de Tam Duong, province de Lai Chau, au Nord-Est.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-président permanent du Comité populaire provincial Tong Thanh Hai a déclaré que ce tournoi était une bonne chance pour Lai Chau de présenter et faire promotion sa beauté naturelle et sa culture aux touristes nationaux comme étrangers, contribuant à attirer des investissements dans le tourisme local.

L'événement de trois jours attire la participation d’une centaine de pilotes vietnamiens et étrangers. Les pilotes sont partis du village touristique de Si Thau Chai situé à plus de 1.400 mètres d'altitude, en direction du stade du district de Tam Duong.

Situé à 3.049 mètres d'altitude, Putaleng, dans la chaîne de montagnes Hoang Lien Son, est le deuxième plus haut sommet du Vietnam après le Fansipan (3.143 m).

Cette activité sportive s’inscrit dans le cadre de la Semaine touristique et culturelle de Lai Chau 2022 qui vise à présenter et promouvoir les avantages, les potentiels et les spécialités de la localité.