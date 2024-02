La communauté vietnamienne en Belgique célèbre la fête du Têt

Un événement intitulé « Printemps de l'amour » a été organisé par l'Union générale des Vietnamiens de Bruxelles (UGVB) le 11 février (deuxième jour du premier mois lunaire) à l'occasion de l'arrivée du Année du Dragon, offrant l'occasion aux Vietnamiens d'outre-mer du pays de se réunir et d'honorer leur racine commune.

Lors du programme « Printemps de l'amour ». Photo : VNA

Le président de l'UGVB, Huynh Cong My, a souligné l'importance de la fête du Nouvel An lunaire (Têt) pour les Vietnamiens d'outre-mer et a affirmé le rôle du syndicat dans la connexion des Vietnamiens d'outre-mer avec la culture du pays.Transmettant ses vœux pour le Têt à la communauté vietnamienne, l'ambassadeur Nguyen Van Thao a souligné les liens solides entre le Vietnam et la Belgique et a exprimé son espoir pour le développement futur des relations avec la prochaine visite du roi et de la reine de Belgique au Vietnam en octobre.Le centre culturel du quartier de Woluwe Saint-Pierre à Bruxelles a été transformé en un espace chaleureux du Têt et a été le point d'enregistrement préféré des visiteurs de l'événement. Il comportait un coin calligraphie où Jean-Sébastien Gill – un ressortissant français passionné de l'art de la calligraphie – écrivait ses vœux de nouvel an pour les OV, et un coin caritatif où des objets artisanaux étaient vendus pour récolter des fonds pour les enfants en difficulté au Vietnam. .De plus, les visiteurs ont également la chance d'assister à des performances artistiques organisées par des artistes vietnamiens en Europe. - VNA/VI