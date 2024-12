La communauté vietnamienne en Australie poursuit ses efforts pour promouvoir les liens entre les deux pays

L’Association des universitaires et experts vietnamiens en Australie (VASEA) et l'Organisation d'échanges culturels Vietnam-Australie (VACEO) vont mener de nombreuses activités l'année prochaine pour renforcer les liens multiformes entre les deux pays.

Dans son discours d'ouverture lors d'une réunion de fin d'année organisée par les deux organisations le 28 décembre à Sydney, le consul général du Vietnam dans cette ville australienne, Nguyen Thanh Tung, a salué les contributions des membres de la VASEA (Vietnamese Australian Scholars & Experts Association) et de la VACEO (Vietnam - Australia Cultural Exchange Organisation), ainsi que celles de toute la communauté vietnamienne en Australie, aux progrès de leur pays d'origine et au renforcement des liens bilatéraux entre le Vietnam et l'Australie.

Il a encouragé les deux organisations à multiplier les initiatives, les programmes et les activités visant à préserver et à promouvoir la culture vietnamienne, à renforcer les liens communautaires, à favoriser les échanges culturels et à consolider la coopération bilatérale entre les deux pays.

Le professeur Nghiem Duc Long, président de la VASEA, a déclaré à l'Agence vietnamienne d’information (VNA) que 2024 avait été une année fructueuse pour la VASEA, qui avait organisé de nombreuses activités significatives pour faire connaître et transférer des avancées scientifiques et technologiques et des modèles de gestion économique modernes au Vietnam.

Le professeur Nghiem Duc Long a exprimé son espoir que 2025 générerait davantage d'opportunités pour la VASEA de servir la communauté et de remplir sa mission de soutenir le développement de l'expertise et de fournir à ses membres un écosystème et des chances nécessaires pour contribuer à la coopération entre les deux pays.

La directrice exécutive de la VACEO, Nguyen Thi Viet Ha, a déclaré que la VACEO avait apporté des contributions remarquables aux relations bilatérales cette année, dont l’organisation avec succès de l'événement culturel Vietsoul 2 pour présenter la culture vietnamienne aux Australiens.

L'année prochaine, a-t-elle poursuivi, la VACEO prévoit d'élargir ses programmes pour renforcer les échanges culturels, approfondir l'engagement communautaire et préparer Vietsoul 3, en mettant en lumière la richesse culturelle du Sud du Vietnam et du delta du Mékong.

La VASEA et La VACEO ont profité de cet événement pour décerner des distinctions à leurs membres les plus méritants, en reconnaissance de leur engagement exceptionnel dans le développement des relations entre le Vietnam et l’Australie et dans la valorisation de la culture vietnamienne. -VNA/VI