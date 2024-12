La communauté vietnamienne en Australie contribue activement aux relations des deux pays

Dans le cadre de ses activités en Australie, la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang, présidente du Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer, a rendu une visite à la communauté vietnamienne à Melbourne, les 18 et 19 décembre.

Lors de sa rencontre avec le maire Nicholas Reece, la vice-ministre Le Thi Thu Hang a déclaré que le Vietnam était devenu un symbole de paix, de stabilité, d'hospitalité et une destination pour les investisseurs et les touristes internationaux, faisait partie des 40 premières économies, avait une échelle commerciale parmi les 20 premiers pays du monde et constituait un lien important dans 16 accords de libre-échange (ALE) associés à 60 économies clés aux niveaux régional et mondial.

En entrant dans l’ère du progrès national, le Parti, l’État et le peuple vietnamiens s’efforcent de faire du Vietnam un pays développé et à revenu élevé, contribuant constamment davantage à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde, a affirmé la vice-ministre Lê Thi Thu Hang.

Elle a souligné que dans la déclaration conjointe visant à améliorer le partenariat stratégique global Vietnam-Australie, les dirigeants des deux pays ont reconnu les contributions importantes de la communauté vietnamienne en Australie dans la promotion des échanges entre les peuples et d'une forte coopération économique, servant de base pour la diplomatie bilatérale.

Elle a remercié le gouvernement et le peuple australiens, en particulier les autorités et le peuple de la ville de Melbourne, pour avoir valorisé leurs contributions et créé des conditions favorables à la communauté vietnamienne de faire des études, d’investir, de travailler et de vivre en Australie.

Le maire Nicholas Reece a salué le développement et les contributions importantes de la communauté vietnamienne à Melbourne.

Il a déclaré que Melbourne continuerait d'accueillir des étudiants et des investisseurs vietnamiens, de soutenir et de créer des conditions favorables au développement de la communauté vietnamienne sur son sol.

Lors de sa rencontre avec le président de l'Association d'amitié Australie-Vietnam Kim Samson, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a estimé que ladite Association continuerait à se développer et à récolter de nombreuses nouvelles réalisations dans les temps à venir.

Le gouvernement et les représentations vietnamiennes sont toujours prêts à soutenir et à se coordonner étroitement avec l'Association pour mettre en œuvre efficacement des activités et des programmes de coopération dans tous les domaines, afin d'approfondir et de renforcer davantage l'amitié et le partenariat stratégique global entre les deux pays, a-t-elle souligné.

Lors de sa rencontre avec l'Association des hommes d'affaires vietnamiens en Australie (VBAA), la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a informé de la situation du développement socio-économique du Vietnam, du travail sur les Vietnamiens à l'étranger et des lois relatives aux Vietnamiens à l'étranger.

Elle s’est dite convaincue que la VBAA et la communauté des affaires vietnamienne en Australie continueraient à promouvoir les réalisations et à tirer pleinement parti des opportunités offertes par les deux pays en établissant un cadre de partenariat stratégique global pour développer davantage les liens économiques et promouvoir la coopération et l'investissement dans les domaines prioritaires du Vietnam ; coordonner la mise en œuvre d'activités d'échange culturel, contribuant à faire connaître la culture vietnamienne à l'étranger en préservant et en promouvant la langue vietnamienne, l'identité culturelle et les bonnes traditions de la nation.

Afin de contribuer à diffuser et à honorer la beauté et la valeur du Vietnamien au sein de la communauté et des amis australiens, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang, l'ambassadeur du Vietnam en Australie Pham Hung Tâm et le président de la VBAA, Trân Ba Phuc, ont ouvert la bibliothèque vietnamienne avec l'espoir de faire de ce lieu une adresse de rencontre, d'échange et de partage régulier pour que les gens maintiennent le vietnamien et fournissent des ressources plus utiles pour aider les enfants à apprendre le vietnamien à travers la culture, l'histoire de leur pays d’origine. -VNA/VI