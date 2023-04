La communauté vietnamienne en Allemagne préserve et promeut la culture nationale

Le club "Van nghê Thang Muoi" (Arts d’octobre) a organisé le 23 avril à Berlin son congrès, élu un nouveau comité exécutif de 7 membres et proposé son programme d'activités futures.

Les représentant de l'ambassade du Vietnam en Allemagne et le nouveau comité exécutif du club d'Arts d’octobre. Photo: VNA

S'exprimant lors du congrès, le conseiller de l'ambassade du Vietnam en Allemagne, Chu Tuan Duc, a exprimé son impression sur les 12 ans de développement du club et a félicité ses contributions à la promotion des échanges culturels entre le Vietnam et l'Allemagne, ainsi que ses nombreuses activités caritatives envers la Patrie.

Le président de l'Association Allemagne-Vietnam Rolf Schulze a déclaré qu’au fil des ans, l'association germano-vietnamienne et le club des Arts d’octobre avaient bien œuvré pour resserrer l’amitié entre les deux peuples.

Créé il y a 12 ans à Berlin, le club des Arts d’octobre de la communauté vietnamienne a contribué au renforcement des activités culturelles des Vietnamiens, promouvant ainsi la culture nationale auprès des amis étrangers.

Le club a réussi à susciter la passion pour les arts au sein de la communauté vietnamienne. Ses membres n’ont cessé de renforcer leur solidarité. Ils s’entraident dans la vie quotidienne ainsi que dans l’intégration à la société de leur pays d'accueil.