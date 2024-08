La communauté vietnamienne du Laos organise la fête Vu Lan

La fête Vu Lan s'est tenue le matin du 18 août à la pagode Phat Tich à Vientiane, en présence de représentants de l'ambassade du Vietnam, d'associations de Vietnamiens au Laos et d'un grand nombre de bonzes, bonzesses et de fidèles bouddhistes vietnamiens et lao.

Vu Lan a lieu le 15e jour du 7e mois lunaire, soit le 18 août cette année. Cette tradition bouddhiste vise à honorer et à exprimer sa gratitude aux parents vivants et à ceux qui sont décédés.

Il est célébré chaque année à la pagode Phat Tich pour préserver la culture traditionnelle au sein de la communauté vietnamienne du Laos, offrant l'occasion d'exprimer le respect et la gratitude envers les parents et les ancêtres.

Lors d’une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’information (VNA), le vénérable Thich Minh Quang, bonze gérant de la pagode Phat Tich, a déclaré que la fête était une occasion pour les Vietnamiens d'éduquer les jeunes générations aux valeurs de la gratitude et du soutien mutuel, enrichissant ainsi le patrimoine culturel de leur pays natal ou d'origine.

Lors de la cérémonie, des philanthropes ont fait don de 150 colis cadeaux, comprenant de la nourriture et des articles de première nécessité, à des personnes malvoyantes, handicapées ou en difficulté vivant dans la capitale du Laos.-VNA/VI