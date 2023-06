La communauté vietnamienne contribue à édifier des relations durables entre le Vietnam et la Slovaquie

La communauté vietnamienne en Slovaquie a été officiellement reconnue le 7 juin en tant que 14e minorité ethnique par le gouvernement slovaque.

Des représentants de la communauté vietnamienne en Slovaquie. Photo: VNA

Selon l’ambassadeur du Vietnam en Slovaquie, Nguyên Tuân, il s'agit d'un événement important, aidant la communauté vietnamienne à avoir plus de droits, à s'intégrer plus profondément dans la vie politique, économique, culturelle et sociale en Slovaquie, contribuant à construire des relations durables entre les deux pays.

Il s’agit également d’un résultat d'un plaidoyer continu de l'ambassade et du Comité exécutif de l'Association vietnamienne en Slovaquie auprès du Conseil national, du gouvernement et des ministères et branches concernés de la Slovaquie sur le fait que la communauté vietnamienne dans ce pays européen dispose suffisamment des conditions pour devenir une minorité ethnique de Slovaquie, a déclaré l’ambassadeur Nguyên Tuân.

La communauté vietnamienne bénéficiera beaucoup de soutien du gouvernement slovaque dans les domaines de l'éducation, des soins de santé, du développement culturel et sera soutenue par des ressources financières du Fonds de soutien culturel des minorités ethniques, a indiqué l’ambassadeur Nguyên Tuân.

Dans les temps à venir, l'ambassade du Vietnam en Slovaquie envisagera de coordonner avec le Comité exécutif de l'Association vietnamienne dans ce pays pour organiser des activités telles que la fête du Vietnam, les festivals avec les minorités ethniques en Slovaquie, a conclu le diplomate.

L'ambassade du Vietnam et la communauté vietnamienne en Slovaquie sont ravies de cet événement très important car cette communauté fait désormais partie de l'ethnie slovaque.