La communauté vietnamienne au Royaume-Uni se mobilise pour soutenir les sinistrés au pays

Répondant à l’appel du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, la communauté vietnamienne au Royaume-Uni s’est mobilisée pour collecter près de 9 000 livres sterling (environ 310 millions de dongs) afin d’aider les habitants des régions du Centre et du Nord du Vietnam à surmonter les conséquences laissées par des récents typhons et inondations.



Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information à Londres, cette initiative a été lancée dans le cadre du premier tournoi communautaire Pickleball London Open, marqué par un esprit solidaire et la participation de nombreux Vietnamiens résidant au Royaume-Uni. L’artiste Quang Thang, lauréat du tournoi en double mixte, a fait don de l’intégralité de sa récompense aux sinistrés.



L’Association des Vietnamiens au Royaume-Uni (VAUK) a réaffirmé son rôle pionnier dans la mobilisation des compatriotes et des entreprises vietnamiennes pour soutenir le pays natal. Elle s’est illustrée par de nombreuses actions caritatives, notamment durant la pandémie de COVID-19 et à l’occasion de campagnes d’aide aux soldats de Truong Sa ainsi qu’aux populations montagnardes et insulaires.



La campagne a vu la participation active de nombreuses associations, intellectuels et entrepreneurs vietnamiens, dont l’Association des femmes et enfants Vietnamiens au Royaume-Uni, la VBUK, l’Association des intellectuels vietnamiens au Royaume-Uni et en Irlande (VIS), et d’autres organisations. Tous partagent un même message : où qu’ils soient, les Vietnamiens demeurent unis et solidaires envers leur Patrie.



Les fonds collectés seront transférés par l’intermédiaire du canal officiel du Front de la Patrie du Vietnam. La campagne de soutien se poursuivra dans les semaines à venir.- VNA/VI