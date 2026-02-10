La citadelle impériale de Thang Long en immersion dans l’atmosphère du Têt

Du 6 au 10 février, la citadelle impériale de Thang Long, à Hanoi, prend des allures de vaste espace festif et majestueux. Le programme “Joyeux Têt 2026” sous le thème “Têt là hanh phúc” (Le Têt, c’est le bonheur) invite le public à vivre le Nouvel An lunaire d’antan.

Le “Joyeux Têt 2026” est un événement culturel et touristique annuel d’une grande importance, qui recrée dans la capitale vietnamienne l’atmosphère du Têt traditionnel. Il vise à promouvoir et à mettre en valeur le patrimoine culturel unique de Hanoi et de ses différentes régions, en attirant un large public de visiteurs locaux et internationaux, ainsi que la diaspora vietnamienne, à l’occasion des célébrations du Nouvel An lunaire.

Selon le directeur adjoint du Département du tourisme de Hanoi, Nguyên Trân Quang, cette initiative sous le thème “Têt là hạnh phúc” permet de faire découvrir les belles valeurs du Têt traditionnel aux habitants de la capitale, aux visiteurs vietnamiens et, plus particulièrement, aux hôtes internationaux.

“Les visiteurs de tous âges sont invités à vivre une expérience unique : les plus âgés pourront se remémorer les célébrations des Têt précédents, tandis que les plus jeunes auront l’opportunité de découvrir et d’apprécier les saveurs du Nouvel An lunaire traditionnel”, a-t-il affirmé.

Un espace de plus de 7.000 m²

Le responsable a précisé que cette fête accueillerait également des délégations internationales, des entreprises étrangères, des organisations, des Vietnamiens d’outre-mer et des étudiants internationaux. Grâce à une programmation riche et variée, “Joyeux Têt 2026” ambitionne de devenir une expérience culturelle et touristique unique à Hanoi au printemps.

La citadelle impériale de Thang Long, une destination touristique attrayante. Photo : VNA

Ce programme annuel promeut la culture traditionnelle, sensibilise la population - notamment les jeunes - à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel national, tout en favorisant un tourisme durable.

Cette année, l’espace Happy Têt s’étend sur plus de 7.000 m² et est conçu et décoré avec soin pour recréer fidèlement l’atmosphère traditionnelle du Têt à Hanoi et dans les autres régions du pays. Il allie harmonieusement culture, expériences et tourisme, offrant un temps fort attractif aux habitants comme visiteurs.

La soirée d’ouverture, prévue le soir du 6 février, marque le coup d’envoi. Au menu : spectacles artistiques exceptionnels, cérémonie d’inauguration solennelle et parcours immersif dans l’univers du Têt, avec découverte de la gastronomie traditionnelle et diverses activités culturelles.

Durant les cinq jours, une série d’espaces immersifs et interactifs est proposée : La zone Cho xuân (Marché du printemps) recrée l’ambiance animée du Têt, avec marchés aux fleurs, cadeaux artisanaux, produits traditionnels liés au tourisme.

Parallèlement, le secteur Huong vi têt (Saveurs du Têt) met en lumière la culture et la gastronomie de Hanoi et des autres régions du pays, via des activités interactives comme la confection de bánh chưng (gâteau de riz gluant farci d’haricot mungo, de viande de porc poivré en forme carrée), la préparation de plateaux festifs, la réception de la première calligraphie de l’année et la dégustation de spécialités régionales.

Innovation numérique et rituels ancestraux

Le programme “Joyeux Têt 2026” se déroule dans la citadelle impériale de Thang Long. Photo : VNA

L’espace Xuân hôi tu (Convergence du Printemps), quant à lui, promeut des sites touristiques, le patrimoine culturel et les fêtes traditionnelles de Hanoï. Les visiteurs découvrent des produits artisanaux des villages de métiers traditionnels : céramique de Bat Tràng, laques de Ha Thai, vannerie de Phu Vinh, et tò he (figurines en pâte de riz colorée) de Xuân La. À cela s’ajoutent jeux folkloriques tels que tir à la corde, đánh đu (balançoire), ném còn (jeu de balle porte-bonheur), co nguoi (échecs à pions humains)...

Le numérique sera intégré via des diffusions en direct, enregistrements en ligne, expériences de réalité virtuelle à 360° et découverte du Têt et de Hanoi grâce à l’intelligence artificielle. Ces innovations visent à renouveler l’approche du patrimoine et à renforcer l’interactivité, surtout pour les jeunes.

Dans le cadre du programme, le Département du tourisme de Hanoi collaborera avec le Centre de conservation du patrimoine de Thang Long - Hanoi pour reconstituer le rituel de l’érection de la perche rituelle du Têt. Ce symbole protège la famille, chasse les esprits malsains pendant le Nouvel An lunaire et attire la chance.

“Nous espérons que chaque habitant et visiteur qui découvrira l’espace +Joyeux Têt 2026+ sera pleinement immergé dans l’atmosphère du Têt traditionnel, conformément au thème +Le Têt, c’est le bonheur+”, a ajouté le directeur adjoint Nguyên Trân Quang. – VNA/VI