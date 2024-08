La Chine ouvre ses portes à la noix de coco, au durian et aux crocodiles vietnamiens

Le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural et l’Administration générale des douanes de Chine ont signé lundi 19 août à Pékin trois protocoles d’accord, ouvrant la voie à l’exportation de noix de coco fraîche, de durian congelé et de crocodile du Vietnam vers la Chine.

Ces documents, signés lors de la visite d’État en Chine du secrétaire général et président vietnamien Tô Lam et de son épouse, marquent une avancée significative dans le commerce de produits agricoles entre les deux pays, notamment pour le secteur agricole vietnamien.

Ils portent sur les exigences de quarantaine végétale pour les noix de coco fraîches exportées du Vietnam vers la Chine, les exigences de quarantaine et de santé pour les crocodiles d’élevage exportés du Vietnam vers la Chine et les exigences en matière de quarantaine végétale et de sécurité sanitaire des aliments pour le durian congelé exporté du Vietnam vers la Chine

En 2023, le Vietnam a exporté environ 500.000 tonnes de durian, dont 90% à la Chine, pour 2,3 milliards de dollars.

L’ouverture officielle du marché chinois au durian vietnamien, y compris congelé, aux noix de coco fraîches et aux crocodiles d’élevage, leur offre de grandes opportunités de marché, de diversification des exportations agricoles et de développement durable.

En 2024, les ventes de durian congelé devraient atteindre 400 à 500 millions de dollars, celles de noix de coco fraîches devraient augmenter de 200 à 300 millions de dollars

Le ministre vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural, Lê Minh Hoan, a déclaré que la signature de ces trois documents était le couronnement d’un processus de négociations bilatérales, espérant qu’elle contribuera à promouvoir les exportations agricoles vietnamiennes et à dynamiser la croissance de l’agriculture vietnamienne.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural continuera à travailler en étroite collaboration avec l’Administration générale des douanes de Chine pour mettre en œuvre les étapes consécutives à la signature des protocoles d’accord afin d’assurer l’exportation de ces produits vers la Chine, a-t-il indiqué. –VNA/VI