La Chine et le Vietnam renforcent leur coopération militaire

Le colonel Jiang Bin, porte-parole du ministère chinois de la Défense nationale. Photo : CMG

Les armées chinoise et vietnamienne continueront d’insuffler une « énergie positive et stable » à la paix et à la prospérité régionales, a déclaré le colonel Jiang Bin, porte-parole du ministère chinois de la Défense nationale et directeur général adjoint de son Bureau d’information, lors du point de presse régulier du ministère à Pékin le 26 mars.



Le colonel Jiang Bin a mis en avant le succès de la première réunion de dialogue stratégique « 3+3 » au niveau ministériel, consacrée aux affaires étrangères, à la défense nationale et à la sécurité publique, qui s’est tenue à la mi-mars. Les deux armées ont organisé peu après la 10e réunion d’échanges sur l’amitié frontalière.



Selon le responsable, le mécanisme de dialogue stratégique « 3+3 » constitue une plateforme pionnière d’échanges stratégiques établie par les deux parties, tandis que les échanges liés à l’amitié frontalière sont devenus un canal privilégié de coopération bilatérale. Ces deux initiatives soulignent le haut niveau et le caractère unique des relations bilatérales, ainsi que les liens étroits entre leurs armées.



Le porte-parole du ministère chinois de la Défense nationale a qualifié les relations sino-vietnamiennes de « profondes », soulignant que les deux pays sont des voisins socialistes œuvrant à la construction d’une Communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique.



Les échanges et la collaboration militaires se sont intensifiés ces dernières années, avec des progrès notables en matière de visites de haut niveau, d’entraînements conjoints et de coopération en matière de défense des frontières, a-t-il ajouté.



Face à l’incertitude mondiale croissante et aux défis sécuritaires extérieurs de plus en plus complexes et graves, le responsable a déclaré que les armées des deux pays maintiendraient une communication stratégique étroite sous l’égide des dirigeants des deux partis et des deux pays.



Elles renforceront la confiance mutuelle, approfondiront la coopération pragmatique dans les domaines de la construction politique, de la sécurité maritime et de la coopération multilatérale, tout en préservant les intérêts de sécurité et de développement des deux pays, et contribueront à une plus grande stabilité et à une dynamique positive pour la paix et la prospérité régionales, a-t-il conclu. – VNA/VI