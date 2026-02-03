La Chine et le Vietnam célèbrent 76 ans de relations diplomatiques

L’ambassade du Vietnam en Chine a organisé solennellement le 3 février la cérémonie commémorative du 76ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine (18 janvier 1950 – 18 janvier 2026). Ont assisté à la cérémonie, du côté chinois, le vice-ministre des Affaires étrangères de Chine, Sun Weidong, entre autres.

Prenant la parole lors de la cérémonie, l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, est revenu sur les principales étapes marquantes des relations bilatérales au cours des 76 dernières années, soulignant la signification positive des relations d’amitié traditionnelle « camarades et frères » entre les deux pays.

L’Ambassadeur a affirmé que les relations d’amitié traditionnelle et de coopération globale Vietnam–Chine se trouvent aujourd’hui dans l’une de leurs meilleures phases de développement, avec une confiance politique de plus en plus consolidée, une coopération concrète de plus en plus approfondie et des échanges entre les deux peuples toujours plus étroits.

En 2025, les deux parties ont organisé cinq visites de dirigeants de haut niveau. En particulier, le secrétaire général du Parti communiste chinois et président de la Chine, Xi Jinping, a effectué une visite d’État très réussie au Vietnam en avril 2025. Les plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux États sont également parvenus à de nombreux consensus importants, ouvrant un nouveau chapitre majeur dans le développement approfondi et global des relations bilatérales dans tous les domaines.

Un spectacle présenté par le personnel de l'ambassade du Vietnam en Chine. Photo : VNA

Le volume des échanges commerciaux bilatéraux en 2025 a maintenu une forte dynamique de croissance à deux chiffres, permettant au Vietnam de conserver sa position de quatrième partenaire commercial de la Chine dans le monde. La Chine est également devenue le deuxième plus grand investisseur du Vietnam en 2025.

Selon le diplomate, l’Année des échanges populaires Vietnam–Chine 2025 a été mise en œuvre de manière dynamique, à travers de nombreuses formes variées d’activités, parmi lesquelles se distinguent celles organisées dans le cadre du programme « Voyage rouge : recherche et apprentissage » de la jeunesse des deux pays.

Les résultats obtenus en 2025 ont créé un nouvel élan, une base solide et une confiance renforcée pour que les deux parties continuent de promouvoir de manière plus profonde et plus concrète encore les relations entre les deux pays, a conclu l’ambassadeur. - VNA/VI