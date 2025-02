La Chine attache de l'importance à sa coopération économique avec le Vietnam

À l'occasion du 75ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine (18 janvier 1950 -2025) et de « l’Année des échanges humanistes Vietnam-Chine », le professeur Jin Canrong, directeur adjoint de l'Institut des relations internationales de l'Université du Peuple de Chine - l'Université Renmin de Chine, a estimé que, dans les temps à venir, les deux pays devront renforcer les échanges entre leurs peuples, les échanges d'étudiants, ainsi que promouvoir la coopération dans l’économie, le tourisme, l'investissement, etc.

Ces activités visent à améliorer la compréhension entre les peuples des deux pays et à favoriser le développement économique dans chaque pays.

Selon le professeur Jin Canrong, ces 75 dernières années, les relations bilatérales n'ont cessé de se renforcer et de s'approfondir. Ces dernières années, les relations globales entre les deux pays se sont développées de manière très stable et la coopération économique a obtenu de nombreux résultats tangibles.

Il a souligné que le Vietnam et la Chine sont tous deux des pays socialistes dirigés par des partis communistes. Les relations entre les deux nations au cours des 75 dernières années n'ont pas été sans heurts. Par conséquent, il est impératif qu'ils collaborent pour maintenir la stabilité politique, défendre leurs intérêts communs et promouvoir le développement économique.

S’agissant des domaines présentant un potentiel de coopération future, cet expert a indiqué que le premier domaine à privilégier est la coopération économique. La Chine attache une grande importance à la coopération économique avec le Vietnam, un pays doté d'un grand potentiel de développement économique parmi les 10 nations de l'ASEAN. Le Vietnam, avec une population de plus de 100 millions de personnes et une main-d'œuvre jeune et abondante, dispose de riches ressources naturelles et met en œuvre des politiques de développement économique efficaces. Le pays est également l'un des membres de l'ASEAN à la croissance dynamique, avec un fort potentiel de développement dans de nombreux domaines.

En outre, le professeur Jin Canrong a souligné la nécessité de renforcer les échanges entre les peuples et de promouvoir la coopération culturelle et sociale. La prévention et la lutte contre le trafic de drogue et la criminalité transfrontalière, la cybersécurité ainsi que la réponse aux défis mondiaux, sont également des domaines dans lesquels les deux parties doivent renforcer leur coopération dans les années à venir.- VNA/VI