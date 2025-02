La Chine a dépensé 70 millions de dollars pour le homard vietnamien en janvier

Les consommateurs chinois ont dépensé environ 70 millions de dollars pour le homard vietnamien en janvier, soit une multiplication par neuf par rapport à la même période l'année dernière.

Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer (VASEP), les exportations totales de produits aquatiques du Vietnam au cours du mois ont atteint 774 millions de dollars, en hausse de 3 % par rapport à l'année précédente. Cette augmentation s’est expliquée par la forte demande chinoise de produits de la mer frais de qualité supérieure, notamment le homard, le crabe, les palourdes et les escargots, alors que les consommateurs se préparent aux célébrations du Nouvel An lunaire.

Les exportations de homard vers la Chine ont à elles seules représenté près de la moitié des exportations totales de fruits de mer du Vietnam vers le pays. De plus, les exportations de crabe ont connu une multiplication par dix-huit, atteignant 18,5 millions de dollars.

Cette forte demande de la Chine a contribué à augmenter les exportations globales de crevettes du Vietnam de 24 %, contribuant de manière significative à la croissance du secteur.

L'année dernière, le Vietnam a expédié pour 843 millions de dollars de crevettes vers la Chine, soit une augmentation de 39 % par rapport à l'année précédente. La Chine a dépassé les États-Unis en tant que plus grand marché d'exportation de crevettes du Vietnam.

VASEP a déclaré que le homard vietnamien, destiné aux consommateurs à revenus élevés, a maintenu une demande constante malgré le ralentissement économique de la Chine et la réduction des dépenses de consommation. La résilience du segment des fruits de mer haut de gamme offre aux entreprises vietnamiennes l'opportunité de capitaliser sur les modes de consommation pour maintenir la dynamique de croissance du secteur tout au long de l'année.- VNA/VI