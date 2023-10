La Chambre basse de Belgique adopte une résolution de soutien aux victimes de l’Agent orange

Dans la soirée du 5 octobre (heure locale), la Chambre des Représentants belge a adopté à l’unanimité une résolution relative à l'aide à apporter aux victimes de l'utilisation de l'Agent orange durant la guerre du Vietnam.

Panorama de la séance plénière de la Chambre des représentants belge, le 5 octobre 2023. Photo: VNA



Lors de la séance plénière présidée par la présidente de la Chambre des Représentants, Eliane Tillieux, le député fédéral André Flahaut a expliqué pourquoi il avait soumis en décembre 2021 au Parlement fédéral une résolution pour soutenir les victimes de l'Agent orange pendant la guerre du Vietnam. Selon lui, après près de 50 ans de guerre du Vietnam, personne ne peut oublier la douleur que le peuple vietnamien a dû endurer.



De son côté, le député fédéral Michel De Maegd a déclaré que les victimes vietnamiennes de l'Agent orange ont besoin d'un soutien à long terme. Il existe encore de nombreuses zones contaminées, ce qui nécessite le soutien des gouvernements, des entreprises et des particuliers.



La présidente de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, Els Van Hoof, a estimé qu'il est nécessaire de protéger les victimes de l'Agent orange parce que des millions de Vietnamiens avaient été exposés à l'Agent orange. Elle a affirmé son soutien à la société technologique Haemers dans l'utilisation de technologies de pointe pour nettoyer les sols contaminés au Vietnam. Selon la députée, l’adoption de cette résolution est significative car cette année, la Belgique et le Vietnam fêtent les 50 ans de l’établissement de leurs relations diplomatiques.



Le député fédéral Georges Dallemagne a également souligné que l'adoption de la résolution contribue non seulement à soutenir les victimes vietnamiennes de l'Agent Orange mais renforce également les relations avec ce pays car le Vietnam est un partenaire important tant de la Belgique que de l'Union européenne.



Dès l’adoption de la résolution, le député André Flahaut a envoyé une lettre à l'ambassade du Vietnam exprimant sa joie que le Parlement belge soit le premier parlement au monde à approuver une résolution relative au soutien aux victimes de l'Agent orange. Il a souligné son engagement et sa détermination à agir pour les femmes, les hommes et les enfants victimes de l'Agent orange.