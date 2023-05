La chaîne égyptienne Nile TV présente 60 ans de relations Vietnam-Égypte

Des richesses culturelles aux domaines forts du Vietnam et de l’Égypte en passant par les perspectives de la coopération bilatérale dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de l’économie, du commerce, de la culture, de l’éducation, du tourisme et des échanges populaires, Nile TV a consacré mercredi 10 mai une émission en direct sur les relations entre les deux pays.

L’ambassadeur du Vietnam en Égypte, Nguyên Huy Dung dans son interview sur la chaîne internationale Nile TV. Photo: VNA



L’Égypte a été le premier pays de la région Afrique-Moyen-Orient à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam en 1963, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en Égypte, Nguyên Huy Dung dans son interview sur la chaîne internationale de l’Union de la radio et de la télévision égyptienne (ERTU).Les relations Vietnam-Égypte se sont fortement développées dans tous les domaines depuis plus de 60 ans, et malgré leur éloignement géographique, les deux nations partagent de nombreuses similitudes historiques, a-t-il indiqué.Le président vietnamien Hô Chi Minh a posé les fondements des relations d’amitié entre les deux pays. Il s’est rendu à trois reprises en Égypte en 1911 et 1946, et a crée l’Office du commerce du Vietnam en Egype en 1958.A l’occasion de la visite au Vietnam du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi en 2017 et la visite en Égypte du président vietnamien Trân Dai Quang en 2018, les deux pays ont signé de nombreux documents de coopération bilatérale.Le Vietnam et l’Égypte organisent des consultations politiques régulières entre leurs ministères des Affaires étrangères. Les deux pays se sont soutenus au Conseil des droits de l’homme de l’ONU. En outre, l’Égypte et l’ASEAN, dont le Vietnam est membre, ont signé le Traité d’amitié et de coopération (TAC).L’Égypte est l’un des partenaires commerciaux importants et un marché potentiel du Vietnam en Afrique du Nord. Elle est une porte d’entrée du Vietnam en Afrique et au Moyen-Orient, et le Vietnam, une tête de pont de l’Égypte en ASEAN. Les deux pays visent à augmenter leur commerce bilatéral à 1 milliard de dollars dans les prochaines années.Le Comité mixte intergouvernemental Vietnam-Égypte devrait tenir sa sixième session cette année pour fixer les orientations de coopération entre les deux pays dans les temps à venir.Le Vietnam et l’Égypte disposent d’un énorme potentiel pour promouvoir leur coopération dans tous les domaines, notamment le commerce, le tourisme, la culture, l’éducation et les échanges entre les peuples.La coopération décentralisée entre les deux pays s’est accélérée ces derniers temps. La province vietnamienne de Ninh Binh et la province égyptienne de Louxor ont signé un accord de coopération et d’amitié. Hanoi et le Caire sont en train de finaliser un accord de coopération à signer dans un avenir proche.L’émission en directe, d’une durée de 45 minutes, a été réalisée conjointement par l’ambassade du Vietnam en Égypte et la chaîne internationale Nile TV dans le cadre des activités célébrant les 60 ans de relations diplomatiques Vietnam-Égypte. – VNA/VI