La cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité s'ouvre solennellement à Hanoï

La cérémonie d’ouverture à la signature et la Conférence de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la cybercriminalité – dite Convention de Hanoï – se sont tenus solennellement dans la matinée du 25 octobre au Centre national des conférences, sur le thème : « Lutter contre la cybercriminalité, partager les responsabilités, construire l’avenir ».

Le chef d’Etat Luong Cuong a présidé la cérémonie, en présence du secrétaire général des Nations Unies António Guterres, ainsi que de dirigeants et de représentants de haut niveau d’environ 110 pays et de nombreuses organisations internationales, dont plusieurs agences onusiennes, institutions financières, organisations régionales, experts et universitaires spécialisés dans les domaines de la cybersécurité et du droit international.

Avant la séance d’ouverture, le président Luong Cuong a présidé la cérémonie d’accueil officielle et la photo de groupe avec les chefs de délégation, puis a visité, avec les participants, l’exposition photographique réalisée par l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) présentant le pays, le peuple et les réalisations de développement du Viet Nam, ainsi que sa coopération active avec les Nations Unies.

Le président Luong Cuong et le secrétaire général de l’ONU António Guterres prononceront les discours d’ouverture, avant la cérémonie officielle de signature de la Convention de Hanoï par les représentants de 60 pays, sous la supervision du Bureau des affaires juridiques des Nations Unies (OLA).

Initiée en 2019 par les Nations Unies, la Convention répond à la nécessité urgente d’élaborer un cadre juridique global face aux défis mondiaux liés à la sécurité non traditionnelle, au changement climatique et au développement durable. Après cinq années de négociations, l’Assemblée générale des Nations Unies l’a adoptée par consensus le 24 décembre 2024.

Composée de neuf chapitres et 71 articles, la Convention propose une approche intégrée pour prévenir et combattre la cybercriminalité mondiale, tout en garantissant le respect des droits de l’homme. Elle adapte les méthodes traditionnelles d’enquête criminelle à l’environnement numérique et renforce la coopération internationale en matière de justice pénale et de cybersécurité.

Tout au long du processus d’élaboration, le Vietnam a joué un rôle actif et constructif, en organisant plusieurs conférences internationales réunissant des experts du PNUD, de l’OMS et de l’ONUDC, afin de contribuer à la définition du contenu de la Convention. Les propositions du Vietnam – notamment la création d’un mécanisme de soutien aux pays les moins avancés et l’intégration de la problématique du changement climatique – ont reçu un large appui international, contribuant à façonner un instrument véritablement global.

Le choix de Hanoï comme lieu de la cérémonie d’ouverture revêt une signification historique pour la diplomatie multilatérale du Vietnam et marque près de 50 ans de partenariat entre le Vietnam et les Nations Unies. C’est la première fois qu’un traité multilatéral mondial est officiellement associé au nom d’un lieu au Vietnam, illustrant la montée en puissance du rôle et du prestige international du pays dans la promotion du multilatéralisme et de la gouvernance numérique mondiale, ainsi que dans la garantie de la souveraineté nationale dans le cyberespace.

Dans le cadre de la Convention et de la cérémonie de signature, se tiendront également une session plénière coprésidée par le Premier ministre Pham Minh Chinh et le secrétaire général de l’ONU António Guterres, ainsi qu’une série d’événements parallèles portant sur des thèmes tels que « Protéger les citoyens à l’ère de la transformation numérique », « Coopération mondiale contre la fraude en ligne », « Renforcement des capacités – pilier de la coopération mondiale dans la mise en œuvre de la Convention », ou encore « Enquêtes et collecte de preuves électroniques dans les affaires de cryptoactifs et de blanchiment d’argent ». -VNA/VI