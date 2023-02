La cérémonie de passation de pouvoir du président du pays

La cérémonie de passation de pouvoir de l'ancien président Nguyen Xuan Phuc (centre) et à la présidente par intérim Vo Thi Anh Xuan. Photo : VNA

Une cérémonie de passation de pouvoir de l'ancien président Nguyen Xuan Phuc et à la présidente par intérim Vo Thi Anh Xuan a eu lieu le 4 février au Palais présidentiel à Hanoï.

Nguyen Xuan Phuc s'est vu confier la responsabilité de président de la République socialiste du Vietnam par le Parti et l'État du 5 avril 2021 au 18 janvier 2023.

S'exprimant lors de la cérémonie de passation de pouvoir, l'ancien président Nguyen Xuan Phuc a déclaré que, durant plus de ces 50 dernières années, quelle que soit sa position, il a toujours été fidèle au Parti, à la Patrie et au peuple. Il s’est efforcé d'étudier, de travailler avec diligence et d'avoir accompli toutes les tâches assignées par le Parti et l'État.



L'ancien président Nguyen Xuan Phuc s'est dit convaincu que, sous la direction du Comité central du Parti, du Bureau Politique et du Secrétariat, dirigé par le secrétaire général Nguyen Phu Trong, tout le Parti, tout le peuple et toute l'armée atteindraient les objectifs et les tâches de développement national fixés par la Résolution du 13e Congrès du Parti.

Prenant la parole à cette occasion, le permanent du Secrétariat Vo Van Thuong a précisé que, dans toutes les circonstances et à tous ses postes, Nguyen Xuan Phuc avait toujours tenu en haute estime le sens de la responsabilité et l'enthousiasme révolutionnaire pour les tâches assignées. Pendant de nombreux mandats, il a, avec le Comité central et le Bureau Politique, conduit tout le Parti, tout le peuple et toute l'armée à surmonter les difficultés et à réaliser des réalisations importantes.

Selon son souhait et sur la base d'un examen objectif, attentif et approfondi de nombreux aspects, le Comité central du Parti a consenti à la libération de Nguyen Xuan Phuc de ses fonctions pour prendre sa retraite, conformément à la réglementation.

Lors de la cérémonie, la présidente de l'État par intérim Vo Thi Anh Xuan a sincèrement remercié l'ancien président Nguyen Xuan Phuc pour son direction, son aide et a souhaité qu’avec son intelligence et ses expériences précieuses tirées dans son travail et sa vie, Nguyen Xuan Phuc continue à apporter des contributions au Parti, au peuple et au pays.