Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son et le secrétaire d'État américain Antony Blinken ont mis en chantier le 15 avril le nouveau complexe de l'ambassade des États-Unis au Vietnam dans l’arrondissement de Cau Giay à Hanoï.

La cérémonie de mise en chantier de l'ambassade des États-Unis à Hanoï. Photo : VNA

Le complexe de l'ambassade des États-Unis nécessite un budget total de 1,2 milliard de dollars et est construit sur une superficie totale de 3,2 hectares.



Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a remercié le gouvernement vietnamien et le personnel de l'ambassade des États-Unis pour leurs efforts visant à construire cet ouvrage.



Cet événement est en préparation depuis des années, a déclaré le responsable américain. C’est le fruit de l'engagement dévoué et créatif entre tant de diplomates américains et vietnamiens. La nouvelle ambassade représente un grand pas en avant dans le renforcement de l'important partenariat entre les deux pays et les deux peuples, a-t-il ajouté.





Au cours des 27 dernières années, les liens entre le Vietnam et les États-Unis sont de plus en plus forts, et cette année, les deux pays célèbrent les 10 ans du partenariat intégral. Les deux pays ont coopéré dans tous les domaines, de l'amélioration de la santé publique à l'élargissement des opportunités économiques inclusives, en passant par l'accélération de la transition énergétique propre.



Le secrétaire d'État américain a déclaré que le nouveau bâtiment de l'ambassade aurait huit étages et serait suffisamment grand pour rassembler tout le personnel. L'ambassade pourrait également augmenter le nombre de comptoirs d'enregistrement consulaires à quatre, et alors les passeports peuvent être délivrés à plus de personnes et plus rapidement.



On estime qu'en 6 ans de construction, cet ouvrage fournira des emplois à environ 1.800 travailleurs locaux et apportera 350 millions de dollars supplémentaires à l'économie vietnamienne.





L'architecture de l'ambassade témoigne également de l'engagement commun des deux pays en faveur de la durabilité environnementale et de la forte résilience au changement climatique.



"La majorité du complexe de l'ambassade sont construites à partir de matériaux recyclés et sa conception permettra à la fois d'économiser de l'énergie et de réduire le risque d'inondation lors de fortes tempêtes", a précisé Antony Blinken.



Avec ce nouveau complexe de l’ambassade, les deux pays peuvent favoriser encore plus de connexions, ainsi que des relations, l'innovation et des opportunités, a-t-il estimé.



Le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Duong Duc Tuan, a déclaré que cet ouvrage était un effort mis en œuvre depuis de nombreuses années par les deux pays avec la participation active de nombreuses agences.



Le Comité populaire de Hanoï continuera à se coordonner étroitement avec les agences centrales et l'ambassade des États-Unis dans le processus de construction pour atteindre ses objectifs et son calendrier.



Antony Blinken est venu au Vietnam à l'occasion du 10e anniversaire de l'établissement du partenariat intégrale entre le Vietnam et les États-Unis.