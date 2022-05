La cérémonie d'ouverture des SEA Games 31 rehaussera la position du Vietnam en tant que pays hôte

La cérémonie d'ouverture des 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) aura lieu dans la soirée du 12 mai au stade national de My Dinh à Hanoï.

L'événement promet d'apporter au public national et aux amis internationaux de belles images sur la culture et le peuple vietnamiens, en véhiculant le message des SEA Games 31: "Pour une Asie du Sud-Est plus forte".

L'hymne national et la cérémonie de lever du drapeau national du Vietnam et de ceux de l'Asie du Sud-Est et SEA Games 31, ainsi qu'un spectacle composé de trois chapitres placés sous trois thèmes différents, que sont "Le Vietnam amical", "Une Asie du Sud-Est forte" et "Une Asie du Sud-Est brillante", sont prévus dans le cadre de la cérémonie d'ouverture.

Des images imprégnées de l'identité culturelle vietnamienne comme le bambou, le lotus, l'ao dai (tunique traditionnelle) ou le chapeau conique, apparaîtront dans ce programme, qui va attirer la participation d'environ 600 figurants et de 250 athlètes.

Les technologies de projection d'images graphiques (Mapping), de réalité augmentée (Augmented Reality - AR) et de réalité étendue (Extended Reality - EX) seront utilisées au service des scènes éblouissantes.

Notamment, l’interprétation de la chanson officielle des SEA Games 31 - "Let's shine" sera le moment fort du spectacle d'ouverture. -VNA/VI