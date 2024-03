La cérémonie d'accueil du PM Pham Minh Chinh en visite officielle en Nouvelle-Zélande

Le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon et son épouse ont présidé, ce lundi matin 11 mars (heure locale) à Wellington, une cérémonie d’accueil du Premier ministre Pham Minh Chinh et de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut rang l’accompagnant, en visite officielle en Nouvelle-Zélande les 10 et 11 mars.

Photo: VNA



Photo: VNA

La cérémonie d'accueil s'est déroulée solennellement, conformément au rite destiné aux chefs de gouvernement étrangers en visite officielle en Nouvelle-Zélande. La cérémonie d'accueil a vu la présence de dirigeants de ministères et agences des deux pays, dont le président du Parlement néo-zélandais.

Après près de 50 ans de l'établissement des relations diplomatiques, les relations Vietnam-Nouvelle-Zélande se sont continuellement développées et ont été rehaussées au niveau d’un partenariat stratégique en 2020. Les deux pays ont entretenu des échanges de délégations de haut niveau et de tous niveaux.

Le Vietnam est le 14e partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande. Le commerce bilatéral en 2023 ont atteint 1,3 milliard de dollars. La Nouvelle-Zélande compte 52 projets d'investissement d’un capital total de 208,35 millions de dollars, se classant au 39e rang parmi 143 pays et territoires ayant des investissements directs étrangers au Vietnam.

La communauté vietnamienne en Nouvelle-Zélande compte environ 11 000 personnes et constitue un pont important dans les relations entre les deux pays.

Lors de sa visite en Nouvelle-Zélande, le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontrera et s'entretiendra avec de hauts dirigeants néo-zélandais pour discuter des mesures visant à promouvoir davantage la coopération bilatérale, notamment en promouvant les domaines de coopération traditionnelle ciblée tels que le commerce, l'investissement, en particulier la coopération dans le domaine du travail, de l’éducation - formation, de l’agriculture...

Le dirigeant vietnamien a également eu des entretiens et des séances de travail avec de principales associations et entreprises néo-zélandaises ; visité et travaillé avec des organisations néo-zélandaises scientifiques, technologiques et éducatives pour promouvoir une coopération bilatérale approfondis, substantiels et efficaces. - VNA/VI