La célèbre pianiste française Dana Ciocarlie effectuera une tournée exceptionnelle au Vietnam

La célèbre pianiste française Dana Ciocarlie. Photo: l'Institut français du Vietnam

Organisée par l'Institut français du Vietnam, la tournée présentera son nouveau projet "Au fil de l'eau – de la Loire au Mékong", accompagné de concerts, ateliers et rencontres artistiques dans plusieurs grandes villes. Ce projet tisse un dialogue artistique entre deux fleuves mythiques : la Loire, témoin des paysages et de l'histoire française, et le Mékong, source de vie et de poésie en Asie du Sud-Est. À travers ce récital imaginé et interprété par la pianiste Dana Ciocarlie, l'eau devient fil conducteur, symbole de circulation, de métissage et de partage entre les cultures.

Selon le programme, Dana Ciocarlie se produira avec l'Orchestre symphonique national du Vietnam à Hanoï (29 novembre), organisera une masterclass à l'Académie de musique de Huê (1er décembre), donnera deux récitals à Huê (2 décembre), et à Dà Nang (3 décembre), une masterclass au Conservatoire de musique de Hô Chi Minh-Ville (5 décembre), un récital en solo à la Maison des enfants de Hô Chi Minh-Ville (6 décembre) et un récital en solo au Phô Bên Dôi (à Lâm Dông - 7 décembre).

Le programme se déploie comme un courant mêlant héritage et création. Des œuvres de Henri Dutilleux, Francis Poulenc et Emmanuel Chabrier évoquent la lumière et les traditions du patrimoine ligérien, tandis que les compositions contemporaines de Tôn Thât Tiêt (L'Océan) et Edith Canat de Chizy (Sailing) font résonner la profondeur spirituelle et la puissance symbolique de l'eau. Les Préludes d'Élise Bertrand, Les jours pluvieux de Marie Jaëll et Les Éphémères de Philippe Hersant, inspirés par les haïkus japonais, offrent un écho délicat et poétique à cette thématique fluide. Les univers de Ravel, Debussy, Enesco et Fauré viennent compléter ce parcours

Figure majeure de la scène internationale, Dana Ciocarlie s'est produite au Théâtre des Champs-Élysées, au Lincoln Center ou encore au Transsiberian Arts Festival. Professeure au Conservatoire de Lyon et à l'École normale de musique de Paris - Alfred Cortot, elle accorde une place importante à la transmission auprès des jeunes musiciens.

Cette tournée constitue un hommage à l'amitié franco-vietnamienne et une méditation artistique sur la puissance de l'eau - symbole de vie, de création et de lien entre les cultures. -VNA/VI