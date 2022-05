La capitale assure la sécurité des 31es SEA Games

Quelques heures avant le coup d'envoi officiel des 31es Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) prévu ce soir, les préparatifs de la cérémonie d'ouverture ont été tous achevés, notamment ceux concernant la garantie de la sécurité.

La police de Hanoï a mis en œuvre des mesures synchrones pour assurer un déplacement facile des délégations sportives, ainsi que la sécurité aux sites de compétition et d’entraînement, aux lieux d'hébergement des sportifs, des arbitres et des officiels…

La cérémonie d’ouverture des SEA Games 31 aura lieu le 12 mai au soir au stade national de My Dinh à Hanoï. Participant à toutes les 40 disciplines de cet événement régional, la délégation vietnamienne ambitionne de se classer au premier rang du classement avec 140 médailles d'or. Hanoï accueille les cérémonies d'ouverture et de clôture et les épreuves de 18 disciplines. -VNA/VI