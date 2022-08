La capitaine du football féminin vietnamien Huynh Nhu part pour le Portugal

L'attaquante Huynh Nhu, capitaine de l'équipe féminine de football du Vietnam, devrait rejoindre le club portugais de Lank.

L'attaquante Huynh Nhu. Photo: VNA

La footballeure née en 1991 à Tra Vinh est partie pour le Portugal le 22 août. Si elle réussit son examen médical, Huynh Nhu signera un contrat de deux ans avec le club de Lank, en compétition au Championnat du Portugal féminin de football (Campeonato Nacional Feminino), et deviendra la première footballeuse vietnamienne à jouer à l'étranger.

Huynh Nhu est l'une des footballeuses les plus décorées du Vietnam. Elle a remporté sept championnats nationaux et la Coupe nationale à trois reprises. Elle est également récipiendaire du Ballon d'or féminin du Vietnam à quatre reprises. Elle a en outre remporté trois médailles d'or aux SEA Games (Jeux d’Asie du Sud-Est) en 2017, 2019 et 2022 et la Coupe AFF en 2019 avec l'équipe nationale. De plus, elle est actuellement la marqueuse la plus prolifique de l'équipe avec 59 buts.

Le séjour en Europe aiderait Huynh Nhu à se préparer à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande.