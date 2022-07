La canicule persistante frappe plusieurs régions du pays

L'ombre de la canicule devrait planer dans le Nord et le Centre du 5 au 8 juillet, prévoit le Centre national de prévision hydrométéorologique.

La température la plus élevée pourrait atteindre de 35 à 38 degrés Celsius dans les provinces de Thanh Hoa à Phu Yen au Centre, voire plus de 38 degrés dans certains endroits, prédit le Centre.

Par ailleurs, l'humidité resterait relativement basse, se situant entre 45% à 65%. Les heures les plus chaudes, avec des températures supérieures à 35°C, devraient se situer entre 10 heures et 17 heures.

Des averses et des orages sont prévus à partir de ce soir. Photo: VNA



Dans le delta du fleuve Rouge, la température la plus élevée pourrait atteindre 35-36 degrés Celsius, avec une humidité de 55 à 70%. A Hanoï, le thermomètre devrait atteindre 35-36 degrés, voire plus de 36 degrés dans certains endroits.

Des averses et des orages sont prévus au Nord à partir de ce soir jusqu'à samedi 9 juillet, pouvant entraîner des tourbillons et des grêles dans les provinces montagneuses, et des inondations dans les zones basses. -VNA/VI