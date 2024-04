La campagne de Diên Biên Phu à travers des archives inédites

Pour la toute première fois, les archives nationales relatives à la campagne de Diên Biên Phu sont exposées au grand public. Cette exposition se tient actuellement au Centre d’archives national No 3, situé au 34 rue Phan Kê Binh, dans l’arrondissement de Ba Dinh, à Hanoi. Cet événement commémore le 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu (7 mai 1954-2024) et de la signature des Accords de Genève (20 juillet 1954-2024).

Photo: VOV



Près de 200 documents authentiques relatifs à la campagne de Diên Biên Phu ainsi qu’à la conférence de Genève offrent aux visiteurs une vision exhaustive des tenants et des aboutissants de ces deux événements historiques majeurs. Les documents concernant Diên Biên Phu dépeignent le contexte de cette bataille célèbre, les préparatifs du côté vietnamien, le déroulement, le résultat et la portée de toute la campagne. Ils mettent en lumière le rôle crucial du général Vo Nguyên Giap, commandant en chef de la campagne, en reflétant les opinions internationales ainsi que la politique du gouvernement de la République démocratique du Vietnam à l’égard des prisonniers de guerre et des blessés. Trân Viêt Hoa, directrice du Centre d’archives national, partage plus de détails à ce sujet.

«Nous exposons des archives vietnamiennes et étrangères, comprenant des directives du Parti, du gouvernement et du Président Hô Chi Minh lui-même, émises tout au long de la campagne. Tous ces documents nous ont été fournis par le gouvernement et d’autres services publics, par la presse, par des témoins historiques, mais également par des organismes d’archives étrangers, notamment français et russes», a-t-elle fait savoir.

Les visiteurs ont également accès à des documents témoignant de l’optimisme des militaires et des civils vietnamiens, des décisions opportunes et perspicaces prises par le Parti, le gouvernement et l’armée populaire, ainsi que de la détermination inébranlable du peuple vietnamien à recouvrer son indépendance. Le colonel Nguyên Bôi Giong, ancien assistant du général Vo Nguyên Giap, attire notre attention sur un document particulier.

«En évoquant Diên Biên Phu, il est essentiel de mentionner la résolution du Comité central du Parti, qui déclare explicitement notre volonté de recouvrer l’indépendance nationale par des moyens militaires. Cette résolution a marqué le début des préparatifs de la campagne de Diên Biên Phu, a-t-il souligné.



Les archives concernant la conférence de Genève de 1954, visant à rétablir la paix en Indochine, sont également abondantes. Elles offrent un aperçu du contexte historique, du déroulement de la conférence, de ses résultats, de la mise en œuvre des accords signés, ainsi que des opinions internationales. Les visiteurs peuvent notamment y découvrir les déclarations des parties prenantes et des preuves du fort soutien international envers la République démocratique du Vietnam.

Nguyên Hà Tiêp, un habitant de Hanoï, a parcouru l’exposition avec un grand intérêt. «La publication de documents originaux revêt une importance capitale pour quiconque souhaite approfondir sa connaissance de l’Histoire. Je constate que le travail d’archivage réalisé par le Vietnam est relativement satisfaisant», a-t-il déclaré.

Les documents relatifs à des événements spécifiques ont été compilés par divers organismes, notamment le gouvernement, l’Assemblée nationale, le ministère du Travail, le ministère des Affaires intérieures, le Comité de résistance et d’administration de l’Interzone III, le Comité administratif de la Zone autonome du Nord-Ouest, le Comité de résistance et d’administration de la Rive gauche, ainsi que le service des Transports. Quant aux photographies, elles proviennent principalement du ministère des Affaires étrangères et de particuliers. – VOV/VNA/VI