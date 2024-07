La brève biographie du secrétaire général Nguyen Phu Trong

Le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong. Photo : VNA

Le camarade Nguyen Phu Trong est né le 14 avril 1944 à la commune de Dong Hoi, district de Dong Anh, ville de Hanoï. Il est domicilié au 5, rue Thien Quang, quartier Nguyen Du, arrondissement de Hai Ba Trung, Hanoï. Il a participé aux travaux le 5 décembre 1967 et adhéré au Parti le 19 décembre 1967.

Parcours professionnel

Décembre 1967 : cadre du Bureau de documentation de la Revue "Hoc Tap" (Etude) (actuellement Revue "Cong San" (Communisme) ; le 19 décembre 1967, il a été admis au Parti communiste du Vietnam.

Août 1968 - août 1973 : cadre du Département de l'édification du Parti, Revue "Cong San"; il a effectué un travail dans le district de Thanh Oai, province de Ha Tay (Hanoï aujourd’hui) (1971): secrétaire de la cellule de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh de la Revue "Cong San" (1969-1973)

Septembre 1973 - avril 1976 : stagiaire post-universitaire à la Faculté Economie-Politique de l’Ecole supérieure du Parti Nguyen Ai Quoc (actuellement l'Académie nationale de la politique Ho Chi Minh).

Mai 1976 - août 1980 : rédacteur du Département de l'édification du Parti, Revue "Cong San", secrétaire adjoint de la cellule du Parti de la Revue.

Septembre 1980 - août 1981 : étudiant de langue russe à l'Ecole supérieure du Parti Nguyen Ai Quoc

Septembre 1981 - juillet 1983 : stagiaire de vice-doctorat et soutien de thèse de vice-doctorat (équivalent de l'actuel doctorat) à la Faculté d’histoire (section d'édification du Parti relevant de l'Académie des sciences sociales de l'Union des républiques socialistes soviétiques

Août 1983 – août 1987 : chef adjoint du Département de l'édification du Parti de la Revue "Cong San"

Septembre 1987 – février 1989 : chef du Département de l'édification du Parti ; secrétaire adjoint du Comité du Parti (de juillet 1985 à décembre 1988) et puis secrétaire du Comité du Parti de la Revue "Cong San" (décembre 1988 - décembre 1991)

Mars 1989 - avril 1990 : membre de la Rédaction de la Revue "Cong San"

Mai 1990 - juillet 1991 : rédacteur en chef adjoint de la Revue "Cong San"

Août 1991 - août 1996 : rédacteur en chef de la Revue "Cong San"

Au VIIe Congrès national du Parti de mi-mandat, en janvier 1994, il a été élu au Comité central du Parti. Il a été membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam des VIIe, VIIIe, IXe, Xe, XIe, XIIe, XIIIe mandats

Août 1996 - février 1998 : secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti de Hanoï, chef du Comité chargé des affaires du Parti pour le secteur des universités et chargé directement de la Commission de sensibilisation et d'éducation du Comité municipal du Parti de Hanoï

Au 4e Plénum du Parti du VIIIe mandat (décembre 1997), il a été élu au Bureau Politique. Il a été membre du Bureau Politique des VIIIe, IXe, Xe, XIe, XIIe, XIIIe mandats

Février 1998 - janvier 2000 : chargé du travail idéologique, culturel et scientifico-éducationnel du Parti

Mars 1998 - novembre 2006 : vice-président du Conseil central de la Théorie ; président de ce conseil, chargé du travail théorique du Parti (novembre 2001 - août 2006)

Août 1999 – avril 2001 : permanent du Bureau Politique, du Comité central du Parti communiste du Vietnam

Janvier 2000 – juin 2006: secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï pour les XIIe, XIIIe, XIVe mandats

Depuis mai 2002 : député de l'Assemblée nationale des XIe, XIIe, XIIIe, XIVe législatures

Juin 2006 - juillet 2011 : président de l'Assemblée nationale du Vietnam pour les XIe e et XIIe législatures, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti pour l'Assemblée nationale, membre du Conseil de la Défense et de la Sécurité

Depuis janvier 2011: secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam des XIe, XIIe, XIIIe ; secrétaire de la Commission militaire centrale

Depuis février 2013 : chef du Comité directeur central de la prévention et de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines

Depuis août 2016 : membre de la Permanence du Comité du Parti au sein du ministère de la Sécurité publique pour les mandats 2015-2020 et 2020-2025

Octobre 2018 – 2 avril 2021 : secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, président de la République socialiste du Vietnam pour le mandat 2016-202, président du Conseil de la défense et de la sécurité

Depuis avril 2021: secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, secrétaire de la Commission militaire centrale, membre de la Permanence du Comité du Parti de la Police, président du Comité directeur national de la prévention et de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines.

En raison de ses nombreuses contributions et réalisations exceptionnelles pour la cause révolutionnaire du Parti et de la nation, il s’est vu attribuer l’Ordre de l'Étoile d'or, l'Insigne de 55 ans d'adhésion au Parti et de nombreux autres ordres nobles vietnamiens et internationaux comme "Médaille d'or nationale" du président lao, "Médaille d'amitié" du Parti et de l'État de Chine, "Prix Lénine", la plus haute distinction du Comité central du Parti communiste de Russie; "Médaille José Marti" du Parti et de l'État de Cuba... - VNA/VI