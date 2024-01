La BM soutient Can Tho pour promouvoir la participation des habitants aux services publics

La Banque mondiale (BM) a organisé le 16 janvier un séminaire intitulé “Accélérer la participation des habitants et rendre publique les informations sur les facteurs durables dans les activités du secteur public dans la ville de Can Tho”.

Le séminaire à Can Tho. Photo : VNA

Cet événement visait à trouver des solutions pour promouvoir la participation des habitants au processus de planification, de conception et de mise en œuvre des services publics grâce à la technologie numérique.

Mme Tran Thi Phuong Mai, experte de haut rang en gestion financière à la BM, a fait savoir que pour les services publics en particulier et les activités de l’autorité en général, s'il y a la participation des habitants au processus de planification, de conception et de mise en œuvre, il y aura une grande efficacité et un consensus. Il s’agit d’une tendance mondiale et il existe une exigence croissante de divulgation d’informations sur les aspects de la durabilité. A Can Tho, des projets d'investissement public utilisant les capitaux de la BM sont mis en œuvre dans de nombreux domaines comme la santé, l’irrigation, l’agriculture, les zones urbaines, les transports...

La participation des habitants comporte trois niveaux : fourniture d’informations, consultation et participation.

Présent à l'événement, Duong Tan Hien, vice-président du Comité populaire de la ville de Can Tho, a précisé que le 6 janvier 2023, le Comité populaire de la ville s'est coordonné avec la Banque mondiale pour organiser un séminaire pour annoncer le Rapport d'évaluation des dépenses publiques et de responsabilité d’explication financière.

Le Comité populaire de la ville a ensuite sélectionné le contenu qui nécessite un soutien et proposé à la BM et aux donateurs, pour examen, trois groupes de domaines pour mettre en œuvre la réforme du système de gestion des finances publiques de la ville dans le temps qui vient. - VNA/VI