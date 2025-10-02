La BM aide à renforcer la résilience aux inondations et la connectivité dans le Centre

Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale a approuvé mercredi premier octobre un projet visant à renforcer la protection contre les inondations et la connectivité des transports dans la ville de Dà Nang et la province de Gia Lai, dans le Centre du Vietnam.

La Banque mondiale accordera un prêt de près de 145 millions de dollars pour soutenir le Projet intégré de développement résilient, qui s’inscrit dans le cadre des stratégies nationales du Vietnam en matière de gestion des risques de catastrophe et d’infrastructures durables.

Ce projet offrira à plus de 1,2 million de personnes une meilleure protection contre les inondations, des voies d’évacuation plus sûres et un accès plus fiable aux marchés et aux services.

Le projet vise à réduire les perturbations causées par les tempêtes et les inondations, à préserver les services essentiels et à garantir un accès permanent aux principaux corridors économiques.

Il cible deux régions du Vietnam, pourtant vulnérables et économiquement importantes : un pôle côtier en pleine croissance et un corridor de hautes terres reliant les exploitations agricoles et les usines à la côte. La suppression des fermetures et des détours répétés permettra de réduire les coûts pour les entreprises et les ménages tout en améliorant l’efficacité logistique.

Compte tenu des conséquences des phénomènes météorologiques extrêmes, les infrastructures vietnamiennes doivent impérativement être adaptées aux inondations et à la résilience côtière, a déclaré Mariam J. Sherman, directrice nationale de la Banque mondiale pour le Vietnam, le Cambodge et le Laos.

Ce projet vise à assurer la sécurité des communautés, à promouvoir les liens économiques et à donner aux provinces les moyens de gérer des infrastructures qui créent davantage d’emplois et favorisent une croissance durable, a-t-elle ajouté.

À Dà Nang, le projet permettra de restaurer les lits fluviaux et de construire un canal de dérivation afin de réduire les inondations dans les quartiers densément peuplés et de protéger les services essentiels tels que les écoles et les hôpitaux.

Dans la province de Gia Lai, le projet permettra de surélever et de renforcer les routes et les ponts clés afin de maintenir un accès permanent des Hauts Plateaux du Centre au port de Quy Nhon, un débouché vital pour les produits agricoles et industriels.

Une connectivité plus fiable avec les ports et les centres urbains renforcera les conditions d’investissement privé et soutiendra la création d’emplois dans les secteurs de l’agriculture, du commerce et des services. Ces améliorations devraient également ouvrir de nouvelles perspectives pour le tourisme et les entreprises locales. – VNA/VI