La Bibliothèque du Congrès américain conserve des trésors de livre sur le Vietnam

La Bibliothèque du Congrès dans la capitale américaine Washington conserve de nombreux documents et films précieux sur le Vietnam, constituant une source précieuse pour la recherche sur ce pays d’Asie du Sud-Est.

Parmi les documents historiques sur le Vietnam, on trouve des livres sur la bataille de Bach Dang en 938, une carte du Nord et du Centre du Vietnam publiée à Rome en 1650 d’après une édition française, Dai Viêt su ký toàn thu (Annales complètes du Dai Viêt) publié en 1968 en écritures chinoises et vietnamiennes anciennes, et les plus anciens exemplaires imprimés de Truyên Kiêu (Histoire de Kiêu) du grand poète Nguyên Du (1765-1820) .

La bibliothèque conserve de nombreux ouvrages du président Hô Chi Minh ainsi que des documents, des articles sur le président Hô Chi Minh et d’autres personnages historiques du Vietnam.

En outre, elle possède également plus de 500 documentaires précieux sur la guerre du Vietnam, présentés à la bibliothèque en 1975.

Doàn Manh Tiên, un Américain d’origine vietnamienne qui travaille à la bibliothèque, estime que les livres et les documents anciens conservés ici ont une grande valeur non seulement pour les Américains mais aussi pour d’autres personnes dans le monde, en particulier les chercheurs en histoire.

Ryan Wolfson Ford, membre du personnel de la section Asie du Sud-Est de la Bibliothèque du Congrès, a déclaré que la bibliothèque conserve environ 35.000 documents en vietnamien et plus de 5.000 cartes et documents géographiques du Vietnam. Les cartes proviennent d’agences civiles, du Département d’État et de diverses agences gouvernementales.

Trân Thi Kiêm, une touriste vietnamienne, se dit dépassée par l’énormité des documents et des livres de la bibliothèque. Elle a montré son enthousiasme à l’idée d’explorer des livres et des images du Vietnam dans la salle de lecture d’Asie du Sud-Est.

La plus grande du monde en nombre d’ouvrages, la bibliothèque compte sur 500 km de rayonnages plus de 170 millions de livres, de manuscrits et de photos rarissimes du monde entier dans différentes langues autres que l’anglais, représentant plus de la moitié de sa collection impressionnante.

En moyenne, chaque jour, la bibliothèque reçoit environ 22.000 documents nationaux et internationaux, dont jusqu’à 7.000 seront placés dans les archives, avec des droits d’auteur clairement identifiés. – VNA/VI