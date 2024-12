La beauté culturelle dans les costumes des femmes Hà Nhì

Dans la province de Diện Biên, la communauté ethnique Hà Nhì réside dans les communes de Sín Thầu, Sen Thượng, Leng Su Sìn et Chung Chải, situées dans le district frontalier de Mường Nhế. Malgré les aléas du temps, les costumes traditionnels des Hà Nhì ont su résister à l'épreuve du temps, se transmettant de génération en génération avec une vigueur intacte.

Grâce à leur maîtrise de la broderie, de la couture et de l'assemblage des étoffes, les femmes Hà Nhì ont façonné des tenues uniques qui viennent enrichir le patrimoine culturel des ethnies de la province de Diên Biên.

Lorsque les récoltes de riz et de maïs sont terminées, les femmes Hà Nhì entrent dans une période d'accalmie agricole. Elles consacrent ce temps à confectionner des costumes pour la famille, préparant ainsi des tenues élégantes pour célébrer le Nouvel An. La création d'un seul costume peut nécessiter entre trois et quatre mois, de la sélection des matériaux à la finition, chaque étape étant entièrement réalisée à la main. Chaque tenue devient ainsi une œuvre d'art unique, reflétant la personnalité de sa créatrice.

Pồ Chinh Nọc, habitante du village de Tả Kố Khữu, commune de Sín Thầu, affirme que les femmes Hà Nhì sont très habiles en couture. Selon leurs croyances, une jeune mariée doit apporter une quantité de vêtements confectionnés de ses propres mains, proportionnelle aux moyens de sa famille, chaque pièce étant un chef-d'œuvre de son art. Ainsi, les jeunes filles Hà Nhì apprennent la couture dès leur plus jeune âge. Les sœurs d'une même famille s'entraident pour préparer les costumes. Le soir, à la lumière vacillante des feux de camp, les femmes du village se réunissent pour coudre et broder.

Les Hà Nhì de la province de Diện Biên appartiennent au groupe Hà Nhì La Mí. Leurs costumes figurent parmi les plus sophistiqués des ethnies montagnardes de la province. Une tenue complète pour une femme, composée d'une veste, d'un turban coloré, d'un tablier et d'une ceinture, est bien plus qu'un simple vêtement. Véritables œuvres d'art, ces costumes sont des récits brodés, où chaque point raconte une histoire de vie, de croyances ancestrales et d'un amour profond pour la nature.

Les costumes des femmes Hà Nhì se distinguent par leurs couleurs vives et variées, avec des motifs assemblés sur un tissu indigo noir. Ces motifs sont rehaussés d'éléments décoratifs comme des fils colorés, des perles ou des ornements en plastique ou en métal. Le rouge vif domine les motifs brodés. Pồ Mỳ Nụ, une femme Hà Nhì de la commune de Sín Thầu, explique que la veste est la pièce maîtresse de la tenue, nécessitant le plus de temps et de minutie. Chaque centimètre de tissu est une toile sur laquelle les femmes Hà Nhì expriment leur talent artistique. Des cols aux poignets, en passant par le dos, les épaules et la poitrine, de complexes motifs colorés sont brodés à la main. Ces motifs, souvent inspirés de la nature environnante, évoquent les montagnes, les crêtes et les paysages villageois.

Les tenues des femmes Hà Nhì varient également selon les âges. Les enfants portent des habits aux motifs plus éclatants ; les jeunes femmes préfèrent le rouge pour marquer leur état marital ; tandis que les femmes âgées optent pour des costumes noirs, plus sobres. Cette diversité reflète les étapes de la vie et les traditions locales.

En 2023, l'artisanat des costumes Hà Nhì a été inscrit au patrimoine culturel immatériel national par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme. Cette reconnaissance valorise les connaissances traditionnelles et l'héritage culturel des Hà Nhì.

Pồ Mỳ Lế, secrétaire du Parti de la commune de Sen Thuong, explique qu'afin de préserver cet héritage culturel et de transmettre aux générations futures les techniques de broderie ancestrales, des ateliers sont organisés. Ces espaces d'échange permettent aux jeunes femmes d'apprendre les gestes précis, les motifs traditionnels et la symbolique de chaque élément, assurant ainsi la pérennité de cet art unique.

Lors des fêtes, les costumes traditionnels des Hà Nhì resplendissent de mille feux, révélant l'attachement profond de ce peuple à son identité. Fruit d'un savoir-faire ancestral et de longues heures de travail, ces tenues incarnent l'âme et la fierté des Hà Nhì, constituant un trésor inestimable du patrimoine culturel de Diên Biên.- VNA/VI