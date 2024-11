La BD s’aventure dans les villages artisanaux traditionnels du Vietnam

La collection de bandes dessinées intitulée « La gloire des métiers anciens ». Photo: thoidai



La Maison d’édition Kim Dông a récemment sorti une collection de bandes dessinées intitulée « La gloire des métiers anciens » (Vang danh nghề cổ), qui présente les métiers artisanaux traditionnels du Vietnam aux jeunes lecteurs.



L’équipe d’auteurs Phuong Bui, Thanh Nguyên, Kim Dung, ainsi que les illustrateurs Xuân Quynh, Ruoc Dang et NGART ont travaillé pendant de nombreuses années pour la réalisation de cette œuvre. Celle-ci offre de nombreuses informations et connaissances sur les métiers traditionnels vietnamiens.



Chaque livre est conçu comme un épisode. Le personnage principal est une petite fille nommée An, âgée d’environ sept ans, très espiègle, intelligente et curieuse. Accompagnée de ses grands-parents et de ses parents, elle effectue des voyages passionnants dans les villages artisanaux dans tout le pays.



La protagoniste visite la région de la soie de Tân Châu, célèbre pour sa soie Lanh My A (province de An Giang), le village de forgerons de Vân Chàng (province de Nam Dinh) qui existe depuis plus de sept siècles, le village de bois de Chàng Son (district de Thach Thât, Hanoi), le village d’artisanat et de bijoux de Dông Xâm (province de Thai Binh), le village de poterie de Bàu Truc (province de Ninh Thuân) où la technique de cuisson à l’air libre est préservée, et l’île de Phu Quôc avec son célèbre métier de fabrication de sauce de poisson.



Lors de chaque visite, la famille de An se rend dans les ateliers, rencontre les artisans et les écoute présenter le processus de fabrication des produits artisanaux les plus réputés. En outre, les livres racontent l’histoire des villages artisanaux, les valeurs culturelles traditionnelles cachées dans chaque produit, les festivals artisanaux uniques, ainsi que les changements des villages artisanaux d’hier à aujourd’hui.



Avec un style concis et facile à comprendre et des illustrations vives et familières, empreintes des couleurs du Vietnam, cette collection offre de nombreuses informations et connaissances sur les métiers traditionnels, permettant aux enfants d’apprécier et de chérir la beauté des villages artisanaux traditionnels, et de sensibiliser les Vietnamiens à préserver et à protéger les métiers traditionnels.



Six volumes de cette collection sont désormais disponibles dans les librairies. Il s’agit de : Lanh My A - La légende de la soie, Le village de bois de Chàng Son - Les traces du temps, L’argent de Dông Xâm - Préserver l’essence, Le village de forgerons de Vân Chàng - Le feu de la forge perdure, La sauce de poisson de Phu Quôc - La saveur de l’île, Le village de poterie de Bàu Truc - La terre dorée sur les champs sacrés.



Dans les temps à venir, cette collection devrait s’enrichir de quatre autres volumes : Les paniers en plastique de Phu My - S’étendre sur la mer, Les tambours de Doi Tam - Le grondement du tonnerre, La fonderie de Huê - Un chef-d’œuvre du patrimoine et Le papier de dó de Ban Sung - Une beauté simple. – NDEL/VI