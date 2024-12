La BBC classe une réalisatrice vietnamienne sur sa liste « BBC 100 Women 2024 »

La réalisatrice, auteure et propriétaire de galerie vietnamienne Xuan Phuong a été sélectionnée parmi les 100 femmes les plus inspirantes et influentes au monde pour 2024, selon la liste « BBC 100 Women 2024 » publiée le 3 décembre par la BBC.

Selon la BBC, Xuan Phuong, à l’approche de 95 ans, a vécu une vie remarquable. Elle a vécu deux guerres au Vietnam et s'est battue pour l'indépendance du pays vis-à-vis des troupes françaises à l'âge de 16 ans. Diplômée en médecine, elle a été chef de clinique, correspondante de guerre et réalisatrice de films pour la télévision vietnamienne, témoin de moments historiques. A 62 ans, plutôt que de prendre sa retraite, elle a fondé la Galerie Lotus, l'une des premières galeries privées de Ho Chi Minh-Ville, dans le but de faire connaître l'art vietnamien au monde. Elle a ensuite soutenu des artistes locaux pour atteindre une renommée mondiale.

La liste BBC 100 Women reconnaît les remarquables contributions des femmes qui, par leur persévérance et leur détermination, poussent au changement dans un monde en constante évolution.

Parmi elles figurent l'astronaute Sunita Williams, la survivante de viols Gisèle Pelicot, l'actrice Sharon Stone, les athlètes olympiques Rebeca Andrade et Allyson Felix, la lauréate du prix Nobel de la paix Nadia Murad, la chanteuse Raye, l'artiste Tracey Emin, la militante pour le climat Adenike Oladosu et l'écrivaine Cristina Rivera Garza. –VNA/VI