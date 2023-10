La Basse-Saxe (Allemagne) souhaite renforcer la coopération avec le Vietnam

Le Premier ministre de Basse-Saxe, Stephan Weil a estimé que le Vietnam était un partenaire important de l'Union européenne (UE) en Asie du Sud-Est et que cet État allemand souhaitait le renforcer les relations commerciales avec les partenaires vietnamiens. Le quotidien SZ rend compte de la visite du Premier ministre de la Basse-Saxe au Vietnam. Photo: VNA

Le Premier ministre de Basse-Saxe, à la tête d’une délégation de plus de 50 membres, dont des représentants de plus de 30 entreprises allemandes, effectue une visite de six jours, à partir du 1er octobre, au Vietnam, selon le quotidien Süddeutsche Zeitung (SZ). La visite vise à explorer les opportunités de coopération entre le Vietnam et la Basse-Saxe, a souligné le journal allemand.

S'exprimant avant la visite, M. Weil a déclaré reconnaître l'importance de plus en plus grande du Vietnam, notamment après l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA).

En ce qui concerne la pénurie de main-d'œuvre qualifiée en Allemagne , le Vietnam est également une destination intéressante pour la Basse-Saxe en raison de sa population d'âge moyen relativement jeune. M. Weil a exprimé le souhait de présenter son État comme une destination attractive pour les jeunes Vietnamiens ayant l’intention de se former ou à travailler en Allemagne.

En outre, la coopération bilatérale dans le domaine de la conversion énergétique peut être encouragée lorsque le Vietnam, avec un littoral de 3 000 km, dispose d'excellentes conditions pour le développement de l'énergie éolienne et solaire, a estimé M. Weil

Par ailleurs, le Bureau de presse de Basse-Saxe a déclaré que la motivation de la visite de M. Weil au Vietnam venait de l'économie de Basse-Saxe. Le Vietnam a connu une croissance économique remarquable au cours des 30 dernières années et est aujourd'hui l'un des principaux sites de production d'électronique, de vêtements, de chaussures et de meubles au monde. En outre, les associations et les entreprises allemandes sont également très intéressées par la main-d'œuvre vietnamienne, notamment dans le domaine des soins médicaux, de la restauration ainsi que dans les secteurs de l'industrie et de l'artisanat. Le Vietnam est donc également une destination attractive pour la Basse-Saxe dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre qualifiée.

Selon les données allemandes, au sein de l'UE, l'Allemagne est actuellement le plus grand partenaire commercial du Vietnam, avec environ 18 milliards d'euros (plus de 19 milliards de dollars) du commerce bilatéral en 2022. Environ 500 entreprises allemandes ont des bureaux de représentation au Vietnam. Dans un effort de diversification des marchés et des sites de production, de nombreuses entreprises allemandes envisagent d'investir au Vietnam.