Là-bas dans les montagnes, les charmes secrets de Than Uyên

Le district de Than Uyên, dans la province montagneuse de Lai Châu (Nord), est fier de la diversité culturelle de ses différentes minorités ethniques. Il s’efforce de promouvoir les avantages de leurs valeurs culturelles en association avec le développement du tourisme.

À environ 30 kilomètres du centre du district de Than Uyên, la baie de Pa Khom est sa plus grande attraction touristique. L’harmonie entre le paysage de montagne se mêlant aux nuages et à l’immense lac, crée en quelque sorte une baie de Ha Long en miniature dans la montagne.

La baie de Pa Khom s’est formée suite à l’accumulation d’eau dans le réservoir hydroélectrique de Ban Chat, entré en service en 2015. Le mélange parfait d’eaux cristallines entourées d’imposantes montagnes calcaires crée un tableau naturel serein.

En plus de sa beauté naturelle, la région bénéficie d’un climat frais et agréable, de paysages pittoresques et d’une atmosphère tranquille. La baie de Pa Khom est devenue un lieu touristique unique dans la province de Lai Châu, offrant aux visiteurs la possibilité de profiter de l’air frais.

La zone centrale de la baie de Pa Khom abrite des maisons flottantes tranquilles où les visiteurs peuvent se détendre et participer à des activités nautiques. Photo : NDEL

Le district de Than Uyên incite également les communes de Muong Kim, de Ta Gia et de Pha Mu à exploiter le potentiel et les avantages de deux réservoirs hydroélectriques de Huoi Quang et Ban Chat, afin de promouvoir le développement du tourisme. L’accent est mis sur la combinaison des services de motel, de restauration et d’échanges culturels avec les groupes ethniques Kho Mu et Thai vivant au bord du lac.

En plus d’attirer des investissements, de créer des paysages et des services touristiques, le district de Than Uyên se concentre sur la préservation et la promotion de l’identité culturelle des 10 groupes ethniques vivant dans la région. Kho Mu est une ethnie autochtone résidant dans de nombreuses communes du district.

Au fil du temps, les costumes traditionnels de ce groupe ethnique ont subi quelques modifications pour s’adapter aux conditions de vie modernes. Afin de préserver et de valoriser les valeurs culturelles, en particulier les costumes ethniques traditionnels Kho Mu, le district de Than Uyên a orrganisé les cours pour enseigner les techniques de création de costumes Kho Mu, contribuant à promouvoir la quintessence culturelle du groupe ethnique Kho Mu.

Les visiteurs profitent d'activités nautiques dans les eaux bleues fraîches. Photo : NDEL

Ces dernières années, le district de Than Uyên a restauré trois fêtes traditionnelles qui sont Han Khuong, Kin Pang, Gau Tao et a maintenu les fêtes traditionnelles de Xoe Chieng et Lung Tung. Ces fêtes ont été organisées lors des jours fériés, du Nouvel An lunaire et des événements politiques du district.

Par ailleurs, Than Uyên investit également dans le développement d’attractions touristiques associées aux valeurs culturelles ethniques telles que le marché Nam Pat dans la commune de Ta Mung, le marché nocturne de Ta Gia dans la commune de Ta Gia.

Le district compte actuellement six vestiges niveau provincial. En particulier, l’Organisation vietnamienne des archives a également décerné le certificat honorant le district de Than Uyên « la localité qui organise la Fête nationale associée au festival culturel et sportif des groupes ethniques de manière régulière et continue durant la plupart des années » (2012-2024).

La diversité des cultures ethniques combinée à la beauté des monuments et des paysages a créé les conditions nécessaires au développement rapide du tourisme à Than Uyên. Photo : NDEL

En outre, la culture des ethnies Thai, H’mông, Dao et Kho Mu est un patrimoine culturel immatériel avec de nombreuses caractéristiques culturelles uniques des minorités ethniques, de nombreux villages artisanaux traditionnels sont conservés, préservés et développés.

Après quatre ans de mise en œuvre de de la résolution « Promouvoir les identités culturelles traditionnelles des groupes ethniques associées au tourisme communautaire dans la période 2020-2025 », le tourisme du district de Than Uyên a connu un développement spectaculaire, attirant le plus grand nombre de visiteurs dans la province de Lai Châu.

Le nombre total de touristes en 2024 dans le district est estimé à plus de 314.000 personnes, soit une hausse de 26,5% par rapport à 2023. – NDEL/VNA/VI