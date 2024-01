La baie d’Ha Long et Sapa parmi les 25 destinations tendances au monde

Tripadvisor, le plus grand site de voyage au monde, a récemment annoncé le top 25 des destinations tendances des prix Travelers’ Choice Awards Best of the Best en 2024. Parmi ces destinations figurent la baie d’Ha Long et Sapa, au Vietnam.

La baie d'Ha Long. Photo: VNA La baie d'Ha Long se classe à la 3ème place de cette liste prestigieuse. Selon Tripadvisor, les voyageurs visitent la baie d'Ha Long pour observer de près des îles calcaires, des formations rocheuses et des grottes magnifiques. Ces merveilles naturelles, sculptées au fil des millénaires par les éléments, sont tout simplement époustouflantes. Les visiteurs peuvent explorer la baie en louant un kayak ou en faisant une excursion en jonque.

Sapa, un charmant bourg situé au nord-ouest du Vietnam, occupe la 5ème place de cette liste. Il est pittoresque et plein de charme, offrant une oasis parfaite au cœur d'une randonnée en montagne ou d'une visite des rizières. Son église gothique en pierre, située au centre de la localité, rappelle l'influence de la mission française. Les visiteurs peuvent profiter de la cuisine vietnamienne ou européenne dans les restaurants du centre-ville et ne pas manquer le célèbre "marché de l'amour" du samedi soir, réputé pour être l'un des événements les plus animés et les plus intéressants pour les célibataires.

Les lauréats des Travellers' Choice Awards Best of the Best sont des destinations dont les hôtels, restaurants et activités ont reçu un grand nombre d'avis exceptionnels de la part de la communauté Tripadvisor au cours des 12 derniers mois. Seulement moins de 1% des 8 millions d'annonces de Tripadvisor reçoivent ce prestigieux prix Best of the Best, ce qui témoigne du plus haut niveau d'excellence en matière de voyage. -VNA/VI