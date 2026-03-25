La baie de Bai Tu Long classée parmi les sept merveilles d’Asie du Sud-Est pour 2026

Croisière dans la baie de Bai Tu Long. Photo: VNA

La baie de Bai Tu Long, située dans la province de Quang Ninh, figure parmi les sept merveilles d’Asie du Sud-Est pour 2026 selon le magazine de voyage américain Condé Nast Traveler.



Dans son dernier classement, le magazine a révélé qu’au nord-est de la célèbre baie de Ha Long au Vietnam se trouve une alternative plus paisible, moins fréquentée, mais tout aussi magnifique.



La baie de Bai Tu Long offre les mêmes îles calcaires imposantes et formations karstiques, grottes, criques secrètes et villages de pêcheurs flottants, mais avec une atmosphère plus calme, plus pittoresque et plus intime.



Condé Nast Traveler a suggéré que, plutôt que d’opter pour de grandes croisières, les visiteurs peuvent se lancer dans des croisières de luxe en petits groupes ou des excursions en bateau plus intimistes.



Parmi les activités phares, on trouve le kayak et la baignade dans des eaux vert émeraude, ainsi que des éco-tours à la découverte des merveilles naturelles exceptionnelles du parc national de Bai Tu Long.



Des excursions de plusieurs jours permettent également aux touristes de s’immerger dans la culture locale et d’observer le quotidien des villages de pêcheurs, a précisé le magazine.

La beauté magique de centaines de grandes et petites îles est certainement la chose la plus séduisante pour tous ceux qui souhaitent naviguer dans les eaux de Bai Tu Long. Photo: VNA



La baie de Bai Tu Long occupe la troisième place du classement régional. En tête de liste figurent les îles Batanes aux Philippines, suivies par le parc national de Phnom Kulen au Cambodge.



Parmi les autres merveilles d’Asie du Sud-Est, on trouve George Town à Penang en Malaisie, le plateau des Bolovens au Laos, le parc national de Doi Inthanon en Thaïlande et Raja Ampat en Indonésie.



Selon Condé Nast Traveler, l’Asie du Sud-Est est rapidement devenue une destination de choix pour les voyageurs du monde entier. Entre plages tropicales immaculées, paysages luxuriants, magnifiques vestiges antiques et scènes culturelles vibrantes, l’Asie du Sud-Est regorge de trésors à découvrir.



Cependant, pour découvrir la région de manière plus approfondie et authentique, il faut oser s’aventurer au-delà des circuits touristiques classiques et des sites incontournables. Si les attractions les plus célèbres attirent les foules à juste titre, des merveilles se cachent hors des sentiers battus, comme en témoignent ces sept destinations à travers l’Asie du Sud-Est. – VNA/VI