La BAD s’engage à accompagner le développement du Vietnam

La Banque asiatique de développement (BAD) s’engage à mettre en œuvre rapidement et efficacement sa stratégie de partenariat pays (CPS) pour le Vietnam et à accompagner le pays dans son processus de développement, a affirmé le 28 juillet à Hanoi son nouveau directeur national au Vietnam, Shantanu Chakraborty au ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung.

Hô Chi Minh-Ville ambitionne de développer un centre financier international. Photo: VNA

Le responsable a déclaré à son hôte que le CPS de la banque au Vietnam pour 2023-2026 vise à promouvoir un développement global et vert et la croissance du secteur privé pour aider la nation d’Asie du Sud-Est deviendra un pays à revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030 et un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Le nouveau directeur national de la BAD au Vietnam a déclaré qu’au cours de son mandat, il continuera à donner la priorité aux activités de soutien au Vietnam.

Le Vietnam est actuellement le pays à la croissance la plus dynamique de la région, et la BAD est impatiente d’aider le pays à relever efficacement les défis actuels et à atteindre les objectifs fixés, a déclaré Chakraborty.

Le ministre Nguyên Chi Dung a pour sa part exprimé son souhait de maintenir et de favoriser la coopération fructueuse entre la BAD et le Vietnam et a salué les priorités d’appui de la BAD dans le cadre du CPS, qui s’alignent sur les orientations de développement du Vietnam, notamment en ce qui concerne le développement des infrastructures, la formation des ressources humaines, l’amélioration des institutions et la réponse au changement climatique.

Le responsable a proposé que la BAD continue d’aider le Vietnam à accéder à des financements concessionnels et à accélérer les progrès de la mise en œuvre de son projet en veillant au respect des lois vietnamiennes. En outre, il a espéré que la BAD aidera le Vietnam à accéder à davantage de subventions non remboursables.

À cette occasion, il a également proposé que la BAD continue d’envisager et de soutenir le Vietnam dans l’accès à des sources financières vertes pour atteindre ses objectifs ambitieux dans la transition énergétique juste et atteindre des émissions nettes de carbone nulles d’ici 2050, ainsi que dans l’établissement d’un centre financier international à Hô Chi Minh-Ville. – VNA/VI