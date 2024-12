La BAD salue le dynamisme économique du Vietnam et relève ses prévisions de croissance

La Banque asiatique de développement (BAD) vient de publier son rapport sur les perspectives de développement en Asie (Asian Development Outlook - ADO), qui relève les prévisions de croissance économique du Vietnam à 6,4% et 6,6% respectivement pour les années 2024 et 2025, contre les prévisions précédentes de 6,0% et 6,2%.

Selon la BAD, une activité commerciale plus forte que prévu, une forte reprise des exportations et la poursuite de mesures de soutien budgétaire ont stimulé la croissance économique. Face à un contexte international de plus en plus complexe, l'accélération des investissements publics et des politiques de soutien en matière budgétaire et monétaire, apparaissent comme une réponse nécessaire pour dynamiser la demande intérieure.

Toujours dans la dernière édition du rapport ADO, la BAD prévoit que la croissance économique de l'Asie-Pacifique continuerait à être stable cette année et l'année prochaine. Les économies en développement d'Asie-Pacifique devraient connaître une croissance de 4,9% en 2024, légèrement inférieure aux prévisions de 5,0% de la BAD en septembre. À court terme, les perspectives de la plupart des économies de la région restent relativement stables.

Les perspectives de croissance de l'Asie du Sud-Est se sont améliorées, passant à 4,7% cette année grâce à la vigueur des exportations manufacturières et des investissements publics. La prévision pour l'année prochaine est maintenue à 4,7%. -VNA/VI